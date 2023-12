La Coppa del mondo di sci dilaniata dal maltempo: da inizio stagione cancellate ben otto gare La Coppa del Mondo di sci alpino continua ad essere tormentata dal maltempo che ha costretto ad un altro weekend di gare cancellate. Da inizio stagione sono già 8 le prove annullate, gli uomini sono scesi solamente una volta.

Uno dei tantissimi annunci di gare cancellate nella Coppa del Mondo 2023-24

La Coppa del Mondo di sci 2023-2024 continua a restare avvolta nella tormenta, reale per il maltempo ma anche metaforicamente di polemiche e critiche. Tutto perché le avverse condizioni meteo che imperversano in queste settimane hanno obbligato l'intera organizzazione a rimediare pessime figure, cancellando dal proprio calendario ben otto gare complessive, adeguatamente suddivise tra maschi e femmine.

Una situazione mai affrontata prima anche se per alcuni versi altamente prevedibile. Come nel caso del weekend incandescente, a parole, di Zermatt/Cervinia, la classica tappa transfrontaliera tra Svizzera e Italia che per la seconda volta consecutiva è risultata un autentico buco nell'acqua. Prove ritardate poi annullate, tentativi estremi di salvare il salvabile e poi il classico, inevitabile flop con al seguito la coda di polemiche. Per una Coppa del Mondo che per molti è già falsata, sia per quanto riguarda la classifica maschile, sia per il titolo femminile. Basti pensare che al 3 dicembre e dopo cinque settimane ha visto tra gli uomini disputarsi solo una prova.

A Beaver Creek condizioni estreme del tempo, nuovi problemi per la FIS

L'elenco è di per sé già molto corposo e comprende il gigante maschile d’apertura a Soelden, le quattro discese libere di Zermatt/Cervinia (due maschili e due femminili), l’intero fine settimana di Beaver Creek (due discese e un superG per gli uomini). Ma ciò che preoccupa tutti è che potrebbe anche non essere finita qui con l'obbligo di provare a rimediare nel modo migliore per evitare eventuali ulteriori polemiche attorno ad un mondiale "falsato" dal maltempo.

Gli uomini hanno completato al 3 dicembre solamente una prova sulle sette che erano in calendario, sulle nevi di Gurgl in Austria per lo slalom dello scorso 18 novembre. Per le donne è andata un po' meglio, con le ragazze che si sono invece cimentate in sette gare sulle nove in calendario grazie al gigante di Soelden, i due slalom di Levi, il gigante e lo slalom di Killington e i due giganti di Tremblant ma già si sa che le discese femminili di Zermatt/Cervinia non verranno recuperate, mentre una maschile è stata inserita forzatamente in Val Gardena malgrado un calendario più che costipato.

A Solden ancora problemi per le prove maschili: da inizio CdM hanno affrontato solo una prova

Adesso c'è il timore che anche per il prossimo fine settimana ci siano altri intoppi, mentre le polemiche on si placano. In calendario due superG e una discesa a St. Moritz in Svizzera per le donne, un gigante e uno slalom maschile in Val d’Isere in Francia. Poi le tante gare in programma in Italia tra Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio, Bormio tutte per gli uomini. Maltempo permettendo.

Le gare già cancellate in Coppa del Mondo 2023-2024

29 ottobre – Gigante maschile a Soelden

10 novembre – Discesa libera maschile a Zermatt/Cervinia

11 novembre – Discesa libera maschile a Zermatt/Cervinia

18 novembre – Discesa libera femminile a Zermatt/Cervinia

19 novembre – Discesa libera femminile a Zermatt/Cervinia

1° dicembre – Discesa libera maschile a Beaver Creek

2 dicembre – Discesa libera maschile a Beaver Creek

3 dicembre – SuperG maschile a Beaver Creek