Katharina Huber cade goffamente appena uscita dal cancelletto e sbatte la faccia: cosa è successo Spiacevole disavventura sulle nevi austriache di Semmering per il Gigante valido della Coppa del Mondo femminile: la padrona di casa, la 29enne Katharina Huber è caduta immediatamente dopo il via, con la sua prova durata un paio di secondi. Una scivolata goffa che ha scatenato l’ilarità del web senza reali conseguenze per l’austriaca se non una brutta figuraccia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Una scena degna dei Cinepanettoni natalizi o di uno degli sketch sulla neve dell'indimenticato Fantozzi Ragionier Ugo. Fatto sta che nella prova di Coppa del Mondo femminile di sci alpino a Semmering, la gara di Katharina Huber è durata giusto un paio di secondi prima di finire pancia a terra e sci all'aria dopo nemmeno aver raggiunto la prima porta. Una scena imbarazzante e ridicola divenuta subito virale sui social che ha visto l'austriaca ruzzolare goffamente e rischiando di farsi molto male visto che l'accidentato inconveniente le ha fatto picchiare il volto, protetto dal casco, sulla parte ghiacciata della pista.

Alla fine, dunque, solo un po' di sana ilarità di fronte ad una scivolata non certamente degna di una prova di Coppa del Mondo e che ha sorpreso davvero tutti: nessuna conseguenza, se non una pessima figuraccia proprio davanti al proprio pubblico. Una situazione che ha sorpreso persino la stessa malcapitata protagonista che ha non a caso tardato a porre le mani avanti per attutire l'impatto frontale, colpendo con il viso la neve, per poi scivolare mestamente alla prima porta della discesa che ne ha frenato la caduta. Alla fine, Huber si è rialzata da sola, dopo qualche secondo di sbandamento per quell'inaspettato inconveniente.

Cos'è successo alla partenza, la caduta inaspettata di Katharina Huber

La sciatrice austriaca si è presentata al cancelletto di partenza per la prova di CdM femminile odierna a Semmering, per il Gigante, con il pettorale numero 49, ma la sua performance è durata meno di due secondi: il tempo di sentire l'allarme sonoro del via, dare un paio di colpi per la spinta sulle racchette ed è franata subito sulla neve, a sci divaricati e a pancia a terra: il problema è stato proprio un improvviso sbilanciamento eccessivo in avanti con il busto che, unito alla parte ghiacciata e dura della pista nel primissimo tratto, ha contribuito a farle perdere aderenza e quindi equilibrio.

Il tutto è avvenuto a velocità ovviamente molto contenuta, il che ha aumentato la goffaggine della scena: la 29enne austriaca è così andata a sbattere contro la prima porta del tracciato, lasciandosi scivolare desolatamente fino a fermarsi. Tanto rammarico e dispiacere per tutti, visto che Huber scendeva proprio in una gara sulle nevi di casa, in una prova da dimenticare. Ora per lei c'è da ripartire ricordando la 12ma posizione nello slalom di Gurgl e la 13ma piazza conquistata in quello di Killington, cancellando in fretta questa scivolata fantozziana di Semmering.