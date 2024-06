video suggerito

Jean Daniel Pession è morto a 27 anni insieme alla fidanzata: tragico incidente in montagna A causa di un incidente in montagna hanno perso la vita Jean Daniel Passion, componente della squadra di Coppa del Mondo di sci velocità, e la fidanzata Elisa Arlian. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Una notizia drammatica colpisce il mondo degli sport invernali. Perché a causa di un tragico incidente ha perso la vita a Champoluc Jean Daniel Pession, componente della squadra di Coppa del Mondo di sci velocità. Nell'incidente ha perso la vita anche la fidanzata di Pession, Elisa Arlian, maestra di sci di fondo.

Il mancato rientro e le ricerche

Jean Daniel Pession e Elisa Arlian hanno perso la vita mentre erano impegnati nella scalata lungo la cresta che divide le pareti est e nord dello Zerbion. Sono stati avvistati dall'equipaggio dell'elicottero della Guardia di Finanza dotato di apparecchiatura per il rilevamento di segnale di telefonia mobile e ha recuperato, purtroppo, i corpi senza vita di Jean Daniel e Elisa lungo la parete nord. Il medico ha constatato il decesso. Le ricerche erano scattate dopo la segnalazione di non rientro e hanno richiesto l'impiego di tre elicotteri.

La FIS ricorda i risultati di Jean Daniel Pession

La notizia l'ha data la FIS, che nel comunicato ha scritto: "Una terribile tragedia colpisce il mondo degli sport invernali e in particolare lo sci velocita'. In un tragico incidente di montagna occorso sopra Champoluc (Ao) ha perduto la vita Jean Daniel Pession, ventisettenne componente della squadra azzurra di Coppa del mondo dello sci velocità. Insieme a Pession e' morta anche la fidanzata. Nel corso della carriera il valdostano aveva ottenuto i migliori risultati nel 2021, piazzandosi al quindicesimo posto nella classifica finale di Coppa del mondo, mentre ai Mondiali era giunto 22simo a Vars nel 2022. Il Presidente Flavio Roda e tutta la Federazione esprimono il loro cordoglio alla famiglia Pession per questa tragica disgrazia".