Ingrid Tandrevold si ferma a tempo indeterminato: la campionessa di biathlon colpita da tachicardia Campionessa del mondo in carica per le gare di sprint nel biathlon, la 28enne norvegese Ingrid Tandrevold ha comunicato il proprio ritiro a tempo indeterminato dalle gare a causa dei ripetuti attacchi di tachicardia: “Come si è visto, è accaduto due volte in breve tempo. Nulla mi impedirebbe di gareggiare ma mi fermo” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Ingrid Tandrevold, quattro volte oro nel biathlon e attuale campionessa del mondo nello sprint, dovrà fermarsi e non potrà gareggiare per la stagione in corso fino ad un nuovo nullaosta medico: l'atleta norvegese è stata vittima di svariati attacchi di tachicardia nelle gare che si sono svolte a Kontiolahti e valide per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. Non è la prima volta, la situazione è monitorata da tempo ma adesso ha deciso di fermarsi per evitare eventuali rischi: si sottoporrà a test più specifici per valutare la reale entità del problema prima di ritornare alle competizioni ufficiali.

Cos'è accaduto a Tandrevold durante le are di Coppa del Mondo

Dopo aver discusso a lungo con il proprio staff a seguito di quanto accaduto nella gara di sprint femminile di Kontiolahti in Finlandia per la Coppa del Mondo 2024 di Biathlon, Ingrid Tandrevold ha fatto la propria scelta: la 28enne norvegese, tra le favorite alla classifica generale, ha infatti deciso di ritirarsi dalla Coppa del Mondo fino a nuova comunicazione. Sia nella gara breve individuale di mercoledì 4 dicembre sia nello sprint di sabato 9, Tandrevold ha dovuto ogni volta interrompere i suoi sforzi a causa di diversi attacchi di tachicardia. Tandrevold si è dovuta fermare, soprattutto dopo le sessioni di tiro a terra, per riprendere il controllo del proprio battito: ha comunque concluso le proprie prove, (al 17° e al 32° posto) optando alla fine per uno stop a tempo indeterminato.

Il comunicato di Tandrevold: "Nulla mi impedirebbe di correre"

Non è la prima volta che questi episodi di aritmie colpiscono la campionessa norvegese e ogni volta è riuscita a tenere sotto controllo la situazione e tornare a disputare i Mondiali: "Dal punto di vista medico, nulla mi impedirebbe di correre", ha spiegato la biatleta in un comunicato stampa dopo la decisione del ritiro. "Ho un disturbo del ritmo cardiaco, il che significa che il mio cuore a volte batte più velocemente del normale. Questo accade solo sporadicamente, ma come si è visto, è successo due volte in breve tempo durante una competizione ufficiale. È una tensione dalla quale ci vuole più tempo per riprendersi rispetto ad una normale gara".

La vincitrice della Coppa del Mondi di sprint nel biathlon, si ritirerà quindi dalla Coppa del Mondo per un periodo indefinito per riprovare e riposare: "Il mio obiettivo più grande in questa stagione era lottare per la maglia gialla. Era l’obiettivo per cui mi sono preparata per tutta l’estate e l’autunno e mi sentivo molto pronta. Ovviamente la delusione è enorme".