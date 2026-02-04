Incubo virus per la Finlandia a Milano-Cortina: giocatrici isolate e allenamento cancellato

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La nazionale femminile di hockey su ghiaccio della Finlandia rischia di vedere compromesso il debutto ai Giochi di Milano-Cortina. Quattro giocatrici in isolamento nelle rispettive stanze, allenamenti cancellati e il timore che il virus intestinale possa aver colpito anche altre atlete ha scandito la vigilia nel ritiro della selezione. Cosa ha provocato i problemi di stomaco? Secondo quanto raccontato dall'emittente Yle (la tivvù del Paese nord-europeo) la causa dei malesseri sarebbe stata un norovirus, con le ragazze che hanno passato una notte insonne per i disturbi fastidiosi accusati. In una situazione così delicata prevale la prudenza: "Stiamo esaminando una situazione difficile", ha dichiarato la portavoce Henna Malmberg all'Associated Press. Tutto questo nell'immediata vigilia della sfida contro il Canada in programma domani.

Ce la farà la Finlandia i campioni olimpici in carica? I vertici della squadra sono in contatto con la Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio (IIHF) ma, nonostante l'emergenza, non ci sono notizie o riscontri tali da pregiudicare l'incontro. L'intenzione è giocare e per questo è stato arrivato un protocollo sanitario specifico: da un lato si tiene sotto stretto controllo l'evoluzione dei sintomi, dall'altro si è fatto il possibile per garantire la sicurezza del resto del gruppo ed evitare che si accenda un focolaio.

La Finlandia è una delle nazionali più in vista nella specialità e punta a salire sul podio, questa volta spingendosi oltre le medaglie di bronzo ottenute a Pechino 2022, Pyeongchang 2018 e negli ultimi due campionati mondiali. Canada domani, Stati Uniti sabato, Repubblica Ceca domenica e Svizzera martedì sono le avversarie da affrontare nel Gruppo A. In quali condizioni scenderà sulla pista di Milano-Cortina? Nelle prossime ore si capirà quanto questo virus abbia influito sulla tenuta fisica della squadra, sperando che il contagio resti circoscritto alle quattro giocatrici.

Sono 10 le nazionali che partecipano al torneo e sono suddivise in un due gironi. Quattro passano ai quarti di finale. L'Italia è inserita nel Gruppo B che annovera anche Germania, Giappone, Svezia e Francia giocheranno nel Gruppo B.