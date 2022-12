Impresa pazzesca di Sofia Goggia! Vince la discesa di St. Moritz con la mano fratturata Sofia Goggia centra un’impresa pazzesca alla Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022-2023. Vince la seconda discesa libera sulla Corviglia di St. Moritz nonostante una mano fratturata e operata solo nella giornata di ieri.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sofia Goggia centra un'impresa pazzesca alla Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022-2023. Vince la seconda discesa libera sulla Corviglia di St. Moritz nonostante una mano fratturata e operata solo nella giornata di ieri. Ha messo in scena una delle sue gare indimenticabili centrando il suo ventesimo trionfo di Coppa in carriera. Un'impresa che resterà nella storia dato che si era presentata al cancelletto con un tutore proprio come aveva promesso. Quella che a molti era sembrata una follia, si è trasformata in un’impresa che resterà nella storia. La 30enne azzurra trionfa in modo esaltante ed eguaglia Federica Brignone al comando delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo con 20 successi.

Sofia Goggia prima di scendere in pista.

La bergamasca è sempre più leader della classifica di specialità. “Sto abbastanza bene, non sento neanche tanto dolore – aveva detto prima della gara – Chiaramente ho una manona gonfia, è un po’ un problema impugnare il bastoncino“. E invece è scesa nuovamente in pista compiendo un'impresa epica che ha fatto impazzire tutti i tifosi presenti. E pensare che solo poche ore prima era finita sotto i ferri per la frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo della mano sinistra. Si lascia alle spalle al secondo posto la slovena Stuhec e terza la tedesca Weidle.

L’uscita dal cancellato della Goggia: aveva un tutore sulla mano sinistra.

Un'impresa epica per la Goggia che entra dunque di diritto nella storia dello sci femminile. Viti e placche non l'hanno fermata e dopo aver tagliato il traguardo ha anche dato un bacio a quel tutore che l'ha accompagnata in questa sua incredibile fuga per la vittoria. In una storia su Instagram aveva spiegato che sarebbe volata a Milano, alla Clinca la Madonnina, per sottoporsi a un intervento chirurgico. Le cause sono da attribuire probabilmente al violento colpo contro un blocco di ghiaccio o contro una porta. Operata in tempi record è tornata in gara il giorno successivo per tenersi cucito addosso il pettorale rosso di leader della discesa, per dimostrare di non avere rivali anche in queste condizioni.

Convinta, decisa e determinata a compiere il suo dovere al massimo, Sofia Goggia è scesa in pista consapevole delle difficoltà e delle enormi insidie che avrebbe provocato quella decisa. E invece ha sciato in maniera pulita e limpida, senza sbavature, portandosi in fuga nella classifica di Coppa del Mondo di discesa con 380 punti. Con una velocità di 101 chilometri orari, Sofia Goggia ha gareggiato con una speciale impugnatura del bastoncino: il guanto nero è stato fasciato da un nastro adesivo di colore verde. Non c'è che dire: campioni si nasce!