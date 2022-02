Il record di Johannes e Hubert Strolz: prima coppia a vincere lo stesso oro alle Olimpiadi Johannes Strolz ha vinto a Pechino e ha emulato il papà, Hubert, che lo vinse ai Giochi 1988. Sono la prima coppia padre-figlio capace di vincere l’oro alle Olimpiadi nello sci.

A cura di Alessio Morra

Johannes Strolz ha vinto la medaglia d'oro nella combinata dello sci alpino delle Olimpiadi di Pechino. Probabilmente nemmeno lui avrebbe sognato tanto pochi mesi fa, quando era incredibilmente finito fuori squadra. Ma a suon di risultato si è conquistato un posto per i Giochi e vincendo l'oro ha emulato il papà, e i due hanno realizzato un'impresa storica, che nello sci non era riuscita mai a nessun'altra famiglia sportiva. Nell'epoca d'oro dello sci, quella che vedeva tutti assieme campionissimi come Marc Girardelli, Pirmin Zurbriggen e Alberto Tomba c'erano tanti sciatori di livello che dovevano sgomitare per conquistare una vittoria o anche solo un podio, tanto in un Mondiale o in un'Olimpiade quanto in Coppa del Mondo, tra questi c'era anche Hubert Strolz.

Austriaco, sciatore di livello Hubert, ma abbonato ai piazzamenti. Salì sul podio 34 volte in Coppa del Mondo, ma vinse solo una gara. Ma trionfò anche o meglio soprattutto alle Olimpiadi dove vinse un argento e un oro, che conquistò in combinata a Calgary nel 1988.

La storia di Johannes è completamente diversa, lui va per i trent'anni e in questa stagione aveva praticamente perso il posto in squadra, era pronto a essere fatto fuori, ma è riuscito a disputare delle gare e lo scorso 9 gennaio in Svizzera ad Adelboden ha incredibilmente vinto la prima gara della sua carriera. La Federazione austriaca ci ha ripensato e lo ha convocato pure per i Giochi. Quarto nella discesa libera della combinata, dopo quel piazzamento sapeva bene di avere una chance unica, perché i tre sciatori che lo avevano preceduto erano discesisti.

Strolz l'occasione della vita l'ha sfruttata e ha emulato il papà, pure lui ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi. E questo è un record, non solo perché entrambi hanno trionfato nella combinata, ma perché loro rappresentano l'unica coppia padre – figlio capace di vincere un oro olimpico nello sci.