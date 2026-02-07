Il messaggio inviato a Giovanni Franzoni dal gemello prima dell’argento: è un segno del destino

Il gemello di Giovanni Franzoni, Alessandro, ha rivelato di aver mandato un messaggio al fratello prima della gara che gli ha regalato la medaglia d’argento alle Olimpiadi Invernali 2026: “Hai due minuti per passare alla storia”. È un segno del destino.

Giovanni Franzoni ha firmato un capolavoro nella discesa libera maschile a Milano Cortina 2026 e alla sua prima gara alle Olimpiadi Invernali si porta a casa un argento fantastico. Lo sciatore bresciano è l'unico a scendere sotto l'1'52" sulla Stelvio, oltre al nuovo campione olimpico Franjo Von Allmen, e grazie a questo super tempo ha chiuso davanti a Dominik Paris e Marco Odermatt.

L'atleta classe 2001 prima della gara ha ricevuto un messaggio dal gemello Alessandro Franzoni, che ascoltato dopo appare come un segno del destino: "Hai due minuti per passare alla storia, ce l'hai nelle gambe, te la senti, stai sciando bene, devi partire con l'idea di vincere".

Nella storia di Franzoni c'è tutto: passione, voglia di migliorarsi, vittorie, cadute, difficoltà, grandi gioie e dolori.

L'argento da debuttante nella competizione dei cinque cerchi sembra un vero e proprio segnale per lo sci italiano di oggi e del prossimo futuro.

Il messaggio inviato a Franzoni dal gemello prima dell'argento olimpico

Giovanni Franzoni ha un gruppo di lavoro molto ristretto e fidato. Oltre a Coriani, Rosi e Pinheiro, che curano ogni tipo di aspetto tecnico e fisico; tra i consiglieri c'è anche il gemello Alessandro Franzoni, che con Giovanni ha condiviso gli inizi di carriera sulle piste, prima di diventarne primo tifoso e fidatissimo confidente.

Proprio il fratello dello sciatore di Manerba del Garda ha svelato ai microfoni della Rai di avergli inviato un messaggio stamattina prima della gara: "É un campione, non é arrivato l'oro purtroppo ma é un argento olimpico e siamo tutti felicissimi. Stamattina gli ho scritto ‘Hai due minuti per passare alla storia, ce l'hai nelle gambe, te la senti, stai sciando bene, devi partire con l'idea di vincere’. Lui si sente molta pressione addosso in questo periodo. Chapeau davvero perché fare questa prova su una pista del genere in casa Italia é fantastico".

Sotto il sole di Bormio, davanti al pubblico amico dello Stelvio Ski Centre di Bormio, Franzoni si è preso la sua prima medaglia Olimpica della carriera con una prova davvero stratosferica e per pochissimo non è arrivato l'oro.

Trionfatore quest'anno in super G a Wengen e in discesa libera a Kitzbühel in aggiunta ai terzi posti nel super G in Val Gardena e in discesa nuovamente a Wengen, Giovanni Franzoni a Bormio ha scritto il suo nome nella storia dello sci e dello sport italiano. Ma ne sentiremo parlare ancora per molto.