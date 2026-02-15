Il figlio vince l’oro alle Olimpiadi, genitori impazziti tra i tifosi: “Gli ho cambiato il pannolino!”

Huw Nightingale a Milano Cortina ha vinto l’oro nello snowboard, facendo impazzire di gioia i genitori presenti a bordo pista. Festa grande per il britannico.

Mentre Huw Nightingale conquistava l'oro olimpico regalando la seconda grande gioia alla Gran Bretagna, i genitori impazzivano di gioia dando vita a un vero e proprio show. Entusiasmo alle stelle per la coppia incapace di trattenere l'emozione per il successo del loro ragazzo nello snowboard cross. Le telecamere hanno immortalato un botta e risposta esilarante, con tanto di frasi colorite.

La festa dei genitori di Huw Nightingale dopo l'oro a Milano Cortina

Il classe 2001 di Bolton ha vinto la medaglia più importante a Milano Cortina nella prova a squadre insieme a Bankes. Festa grande per lo snowboarder, acclamato dal padre e dalla madre presenti tra i tifosi. Clive, il papà di Huw davanti a TNT Sports ha gonfiato il petto: "Figlio mio", facendo subito dietrofront mentre guardava sua moglie, "Ehm figlio nostro, figlio nostro". La signora Christine dal canto suo ha sottolineato tutto con un "Io c'entro qualcosa".

Scambio di battute tra i genitori, emozioni durante l'inno

Difficile poi parlare durante le celebrazioni con le emozioni a farla da padrone. A rompere l'impasse ci ha pensato il padre dell'atleta: "I genitori del campione olimpico, sììì", con sua moglie che con euforia ha urlato: "Gli ho cambiato il pannolino!", ottenendo subito la risposta del suo compagno "Anch'io". Chissà cosa penserà Huw quando rivedrà il tutto, magari sarà simpaticamente imbarazzato. Durante l'inno poi lacrime e abbracci: "Guarda il suo nome, guarda lì e abbracciami: è un fottuto oro!".

E i festeggiamenti sono solo all'inizio come svelato dallo stesso vincitore. Ai microfoni della BBC il ragazzo ha infatti dichiarato: "Purtroppo mi piace bere un po' troppo, quindi potrebbe esserci una grande festa con la mia famiglia e i miei amici a casa. Mi conoscono e mi piace festeggiare bene. Vedremo cosa succederà stasera". E a giudicare dai genitori, c'è da aspettarsi davvero una celebrazione memorabile.