Il capolavoro di Lisa Vittozzi in Coppa del Mondo di Biathlon: cosa le manca per lo storico trionfo Lisa Vittozzi è a un passo dalla conquista di una storica Coppa del Mondo di Biathlon. L'ultima gara decisiva la vede in vantaggio di 61 punti sulla norvegese Tandrevold. Le basterà arrivare entro le prime 11 per festeggiare lo strepitoso successo.

A cura di Alessio Pediglieri

Lisa Vittozzi è a un passo dal sogno mondiale nel Biathlon dopo lo straordinario successo ottenuto a Canmore, in Canada dove si è presa la vittoria sia nello sprint sia nell'inseguimento, annichilendo la rivale numero uno Ingrid Tandrevold che subisce ancora una volta la pressione e sprofonda. Così adesso la Sfera di Cristallo è davvero ad un soffio: 61 punti di vantaggio che potranno permettere all'azzurra di gestire la situazione al meglio, anche se ogni calcolo e tabella sono assolutamente fuori luogo.

Un capolavoro da parte di Lisa Vittozzi che ha fatto esultare ed esaltare l'Italia in attesa del colpo decisivo che arriverà nell'ultima gara di Coppa del Mondo, dove ci si giocherà il tutto per tutto nel modo più tremendo e bello: un testa a testa infinito con Tandervold, avversaria perfetta per rendere il tutto ancora più epico. Resta una gara per concludere la stagione e la campionessa sappadina si presenterà alla mass start avanti, dopo aver inseguito a lungo. Il vantaggio è importantissimo, anche se non matematicamente perfetto: 61 punti sulla norvegese che dovrà o vincere o arrivare almeno seconda (visto che il terzo posto assegna solo 60 punti) e sperare che Vittozzi non superi l'11a posizione.

Dunque, cosa potrebbe accadere nell'ultima gara della stagione per assegnare la Coppa del Mondo di Biathlon 2024? Ci sono solo due scenari che porterebbero Tandrevold a vincere una incredibile Coppa del Mondo, con l'ennesimo clamoroso capovolgimento di fronte: la campionessa norvegese deve assolutamente vincere e sperare che l'azzurra arrivi almeno 12esima, oppure 23a se Tandrevold chiudesse in seconda piazza.

Qualcosa di strepitoso e pazzesco, le parole di Vittozzi a fine fatica, tra un sorriso ed una esultanza per quanto è riuscita a fare in questa Coppa. "Non smetterò mai di crederci" aveva detto nei giorni scorsi, pur indicando la norvegese come classica favorita per il successo finale. "E’ meraviglioso" ha replicato a fine gara "ho controllato la pressione nel miglior modo e sono molto contenta di come ci sono riuscita. Non ho voluto spingere all’inizio, ma lasciare sfogare le avversarie, che facessero la loro gara. Io intanto facevo la mia. E sono veramente soddisfatta di come è andata. Sono davvero contenta e non vedo l’ora di gareggiare domani". Che adesso però è davvero ad un passo. Anzi, ad una gara.

Lisa Vittozzi vince la Coppa del Mondo di Biathlon se…

Riassumendo la clamorosa situazione in Coppa del Modo di Biathlon, dunque, Lisa Vittozzi ha in mano il classico jolly da sfruttare alla perfezione perché le condizioni sono perfette per un trionfo meritato e annunciato. Ecco cosa deve accadere perché la Sfera di Cristallo parli italiano:

Tandrevold vince la Mass Start e Lisa Vittozzi arriva almeno in 11esima posizione

Tandrevold arriva seconda nella Mass Start e Lisa Vittozzi si piazza entro le prime 23