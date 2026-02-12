Igor Medved cacciato dalle Olimpiadi di Milano Cortina: ha violato le regole sul consumo di alcol

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuovo scossone ai Giochi Invernali di scena in Italia. L'ultimo colpo di scena arriva dal ritiro della Finlandia: l'allenatore della squadra di salto con gli sci, Igor Medved, è stato allontanato dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 dopo un episodio legato al consumo di alcol. Il Comitato Olimpico Finlandese ha confermato la decisione chiarendo la matrice disciplinare della vicenda e la volontà di intervenire senza esitazioni per non destabilizzare atleti e staff nel pieno delle competizioni a Predazzo.

Il punto, spiegano i finlandesi, è il rispetto del regolamento interno: "È stato consumato alcol violando le regole della squadra". Una frase che riassume l'intero caso e che ha portato alla scelta più netta: Medved non continuerà il suo lavoro ai Giochi e viene rispedito anzitempo a casa.

A dare la misura della fermezza è stato Janne Hanninen, responsabile dello sport d'élite del Comitato Olimpico Finlandese: "Medved è tornato a casa oggi", ha dichiarato, aggiungendo: "Si tratta di un problema legato all'alcol. Prendiamo molto seriamente le violazioni delle regole e agiremo rapidamente". Nessun dettaglio ulteriore sulla condotta contestata: "Non rivelerò altro", ha tagliato corto, indicando come priorità la serenità del gruppo.

Sul piano operativo, la Finlandia ha già riorganizzato la guida tecnica: Medved, in carica da giugno 2024, è stato sostituito da Lasse Moilanen, nominato responsabile ad interim per il resto della rassegna olimpica di Milano-Cortina 2026, con il supporto dello staff presente sul posto.

La Federazione sciistica finlandese, di fatto il datore di lavoro del tecnico, ha confermato la linea e rimandato ogni valutazione definitiva a dopo i Giochi. La direttrice generale Marleena Valtasola ha parlato apertamente di un episodio che ha imposto una decisione immediata: "Si è verificato un incidente deplorevole: è stato consumato alcol violando il regolamento di squadra. Affronteremo la questione insieme". E ancora: "Abbiamo deciso che Medved non farà più parte della spedizione dei Giochi Olimpici. Discuteremo con lui di ulteriori questioni dopo i Giochi".

Medved, da parte sua, ha rotto il silenzio con scuse nette: "Ho commesso un errore e mi dispiace profondamente", ha detto. "Vorrei scusarmi con l'intera squadra finlandese, con gli atleti e con i tifosi. Auguro alla squadra la migliore fortuna possibile nel concentrarsi sui Giochi e nel continuare il suo eccellente lavoro" ha infatti detto prima di chiosare ribadendo che non lascerà ulteriori commenti riguardo il "deplorevole incidente". La conferenza stampa prevista per giovedì è stata annullata, segnale di una gestione blindata per non alimentare ulteriori tensioni nel pieno dell'Olimpiade.