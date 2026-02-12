Igor Medved cacciato dalle Olimpiadi di Milano Cortina: ha violato le regole sul consumo di alcol
Nuovo scossone ai Giochi Invernali di scena in Italia. L'ultimo colpo di scena arriva dal ritiro della Finlandia: l'allenatore della squadra di salto con gli sci, Igor Medved, è stato allontanato dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 dopo un episodio legato al consumo di alcol. Il Comitato Olimpico Finlandese ha confermato la decisione chiarendo la matrice disciplinare della vicenda e la volontà di intervenire senza esitazioni per non destabilizzare atleti e staff nel pieno delle competizioni a Predazzo.
Il punto, spiegano i finlandesi, è il rispetto del regolamento interno: "È stato consumato alcol violando le regole della squadra". Una frase che riassume l'intero caso e che ha portato alla scelta più netta: Medved non continuerà il suo lavoro ai Giochi e viene rispedito anzitempo a casa.
A dare la misura della fermezza è stato Janne Hanninen, responsabile dello sport d'élite del Comitato Olimpico Finlandese: "Medved è tornato a casa oggi", ha dichiarato, aggiungendo: "Si tratta di un problema legato all'alcol. Prendiamo molto seriamente le violazioni delle regole e agiremo rapidamente". Nessun dettaglio ulteriore sulla condotta contestata: "Non rivelerò altro", ha tagliato corto, indicando come priorità la serenità del gruppo.
Sul piano operativo, la Finlandia ha già riorganizzato la guida tecnica: Medved, in carica da giugno 2024, è stato sostituito da Lasse Moilanen, nominato responsabile ad interim per il resto della rassegna olimpica di Milano-Cortina 2026, con il supporto dello staff presente sul posto.
La Federazione sciistica finlandese, di fatto il datore di lavoro del tecnico, ha confermato la linea e rimandato ogni valutazione definitiva a dopo i Giochi. La direttrice generale Marleena Valtasola ha parlato apertamente di un episodio che ha imposto una decisione immediata: "Si è verificato un incidente deplorevole: è stato consumato alcol violando il regolamento di squadra. Affronteremo la questione insieme". E ancora: "Abbiamo deciso che Medved non farà più parte della spedizione dei Giochi Olimpici. Discuteremo con lui di ulteriori questioni dopo i Giochi".
Medved, da parte sua, ha rotto il silenzio con scuse nette: "Ho commesso un errore e mi dispiace profondamente", ha detto. "Vorrei scusarmi con l'intera squadra finlandese, con gli atleti e con i tifosi. Auguro alla squadra la migliore fortuna possibile nel concentrarsi sui Giochi e nel continuare il suo eccellente lavoro" ha infatti detto prima di chiosare ribadendo che non lascerà ulteriori commenti riguardo il "deplorevole incidente". La conferenza stampa prevista per giovedì è stata annullata, segnale di una gestione blindata per non alimentare ulteriori tensioni nel pieno dell'Olimpiade.