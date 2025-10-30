sport
Olimpiadi Invernali 2026

“House of Switzerland” alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: in Italia il meglio dell’identità svizzera

La House of Switzerland in Italia in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La Svizzera porterà in Italia il meglio della propria identità durante i Giochi.
A cura di Fabrizio Rinelli
In vista delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo arriva la House of Switzerland Italia. Si tratta di un viaggio di esplorazione delle Alpi inteso come spazio di vita e cultura nel cuore dell'Europa. Qui sarà raccontato l'impegno della Svizzera a favore della sostenibilità, del progresso e della creatività nell’arco alpino. Uno spazio dunque di condivisione, storia e tradizione raccontato anche dalle voci dei protagonisti.

All’interno degli spazi che situati nel Centro Svizzero a Milano dal 4 febbraio, e l’area dello Stadio Olimpico a Cortina d’Ampezzo dal 6 febbraio, sarà possibile entrare in contatto con persone e sportivi da tutto il mondo. Un modo tutto particolare e innovativo per tifare insieme ad atleti e atlete e celebrare le loro medaglie, lo spirito olimpico e quello alpino che unisce la Svizzera all’Italia. Un momento importante caratterizzato anche da un ambiente dinamico e accogliente che catturerà l’essenza di questi Giochi Olimpici invernali.

Attraverso questo spazio tutti potranno vivere una sorta di percorso all'interno di un ricco programma di eventi e incontri gratuiti per tutti i visitatori. Ognuno avrà modo di scoprire il forte legame tra Svizzera e Italia a cavallo con le competizioni olimpiche in corso. L'Ambasciatore Alexandre Edelmann, Capo di Presenza Svizzera, spiega:

“La House of Switzerland è più di uno spazio espositivo, è una vera e propria casa di dialogo e amicizia. In un ambiente rilassante e conviviale, racconteremo un Paese che è continuamente impegnato nello sviluppo dell’innovazione e della cooperazione". La House of Switzerland Italia 2026 sarà dunque un luogo considerato anche come laboratorio di idee, di scambi e di relazioni di pari passo con le gare in corso che terranno migliaia di tifosi incollati ai maxischermo.

