“House of Switzerland” alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: in Italia il meglio dell’identità svizzera

In vista delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo arriva la House of Switzerland Italia. Si tratta di un viaggio di esplorazione delle Alpi inteso come spazio di vita e cultura nel cuore dell'Europa. Qui sarà raccontato l'impegno della Svizzera a favore della sostenibilità, del progresso e della creatività nell’arco alpino. Uno spazio dunque di condivisione, storia e tradizione raccontato anche dalle voci dei protagonisti.

All’interno degli spazi che situati nel Centro Svizzero a Milano dal 4 febbraio, e l’area dello Stadio Olimpico a Cortina d’Ampezzo dal 6 febbraio, sarà possibile entrare in contatto con persone e sportivi da tutto il mondo. Un modo tutto particolare e innovativo per tifare insieme ad atleti e atlete e celebrare le loro medaglie, lo spirito olimpico e quello alpino che unisce la Svizzera all’Italia. Un momento importante caratterizzato anche da un ambiente dinamico e accogliente che catturerà l’essenza di questi Giochi Olimpici invernali.

Attraverso questo spazio tutti potranno vivere una sorta di percorso all'interno di un ricco programma di eventi e incontri gratuiti per tutti i visitatori. Ognuno avrà modo di scoprire il forte legame tra Svizzera e Italia a cavallo con le competizioni olimpiche in corso. L'Ambasciatore Alexandre Edelmann, Capo di Presenza Svizzera, spiega:

“La House of Switzerland è più di uno spazio espositivo, è una vera e propria casa di dialogo e amicizia. In un ambiente rilassante e conviviale, racconteremo un Paese che è continuamente impegnato nello sviluppo dell’innovazione e della cooperazione". La House of Switzerland Italia 2026 sarà dunque un luogo considerato anche come laboratorio di idee, di scambi e di relazioni di pari passo con le gare in corso che terranno migliaia di tifosi incollati ai maxischermo.