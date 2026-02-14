Dramma per Giada D’Antonio alle Olimpiadi: sospetta rottura del legamento crociato per la 16enne

Apprensione per Giada D’Antonio alle Olimpiadi di Milano Cortina: la 16enne partenopea è caduta in allenamento e ha rimediato un infortunio al ginocchio che appare essere molto grave. La nota della FISI parla di “sospetta rottura del legamento crociato anteriore”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Bruttissime notizie per Giada D'Antonio: la 16enne di San Sebastiano al Vesuvio, la più giovane atleta dell'intera spedizione azzurra alle Olimpiadi di Milano Cortina, nonché la prima sciatrice campana a partecipare a un'edizione dei Giochi invernali, è caduta malamente in allenamento, procurandosi un infortunio a un ginocchio che appare essere molto grave. La nota pubblicata dalla FISI sul proprio sito ufficiale è davvero terribile, si parla di "sospetta rottura del legamento crociato anteriore". Ovviamente Giada non sarà al via della prova di slalom di mercoledì prossimo.

Giada D'Antonio caduta in allenamento, grave infortunio al ginocchio: Olimpiadi finite

La ragazza partenopea era impegnata stamattina a Dobbiaco in una sessione di allenamento in gigante (non la sua specialità prediletta e che non l'avrebbe vista comunque in gara), quando ha inforcato una porta ed è caduta. La D'Antonio – recita il comunicato della Federazione Italiana Sport Invernali – "è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. La risonanza magnetica a cui è stata sottoposta ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro, con sospetta rottura del legamento crociato anteriore. Le sue condizioni verranno ulteriormente valutate nel pomeriggio dalla Commissione Medica, che effettuerà un quadro definitivo della situazione".

Giada D’Antonio è l’atleta più giovane della squadra italiana alle Olimpiadi di Milano Cortina

Il gigante olimpico è in programma domani, oggi c'era l'allenamento di rifinitura per le azzurre che saranno impegnate a Cortina: Federica Brignone in prima fila per cercare di doppiare il meraviglioso oro in Super G, con lei saranno al cancelletto di partenza per la squadra italiana Lara Della Mea, Sofia Goggia e Asja Zenere. Non Giada D'Antonio, che dopo l'uscita nello slalom della combinata sperava di rifarsi nella prova individuale tra i pali stretti di mercoledì prossimo. E invece non ci sarà: la sua favola olimpica è già finita.

La 16enne sciatrice campana in azione nello slalom della combinata, dove ha inforcato

Talento precocissimo, la partenopea ha scalato velocemente le categorie, approdando nella prima parte di questa stagione in Coppa del Mondo. Partita con pettorali altissimi, ovviamente ha dovuto fare i conti con piste molto rovinate. Nella tre prova di Coppa di quest'anno non ha concluso la gara due volte e nello slalom di Spindleruv Mlyn, in Cechia, ha sfiorato la qualificazione alla seconda manche, classificandosi 32ª nella prima (per soli 0.01 secondi fuori dalle prime 30).