Franzoni e Paris già protagonisti nei test delle Olimpiadi Milano Cortina: per Brignone tutto rimandato

Doveva essere il giorno di Federica Brignone per i primi test ufficiali ma il maltempo ha rimandato tutto. Ottime invece le sensazioni tra i velocisti maschili con tempi eccellenti di Franzoni (da podio) e Paris (5°). Prove anche per i campioni del mondo di curling Costantini-Mosaner in vista del debutto del 5 febbraio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Italia dello Sci alpino si è confermata già in ottima forma a pochi giorni dall'inizio ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina, con Giovanni Franzoni e Dominik Paris letteralmente scatenati sulla Stelvio di Bormio, in vista della discesa maschile in programma il 7 febbraio. I due azzurri hanno impressionato con il secondo e quinto tempo dimostrando di essere competitivi ad altissimo livello, pronti a giocarsi una medaglia olimpica di specialità. Oggi era attesa soprattutto Federica Brignone, per testarsi in discesa ma il maltempo ha rinviato tutto. Si sono svolti anche i primi test ufficiali per il curling, short track, slittino e skeleton in cui erano impegnati altri atleti italiani.

Franzoni e Paris protagonisti a Bormio: tempi da podio per i due azzurri

La notizia più corroborante ed entusiasmante è quanto giunge direttamente da Bormio dove si sono svolte le prime prove ufficiali di sci alpino con attenzione massima in campo maschile alle sensazioni dei discesisti che hanno risposto nel miglior modo possibile sulla Stelvio, teatro della libera olimpica in programma il prossimo 7 febbraio. Giovanni Franzoni, l'azzurro al momento più in forma, è stato non a caso protagonista di una prestazione eccezionale, chiudendo con il 2° tempo assoluto, la prova poi vinta dall'americano Ryan Cochran-Siegle. Ottime anche le sensazioni su Dominik Paris, con il veterano azzurro che ha fatto segnare un ottimo 5° tempo.

Le prove ufficiali della discesa maschile a Bormio di oggi 4 febbraio 2026

Federica Brignone, test rimandato: il maltempo cancella le prove sulle Tofane

Comincia invece in piena salita l’avventura a cinque cerchi dello sci alpino femminile, con la cancellazione della prima delle tre prove in programma per la discesa olimpica fissata domenica 8 febbraio. Ai box quindi tutte le azzurre attese ai test, con Sofia Goggia, le sorelle Delago, Elena Curtoni, Laura Pirovano ma soprattutto la più attesa: Federica Brignone che dunque dovrà attendere ancora per capire quali chance effettive avrà. Sull’Olympia delle Tofane aveva ricominciato a nevicare già forte di prima mattina e non ha più smesso, costringendo alla sospensione e rimandando l'appuntamento per giovedì nella speranza che migliori il meteo.

Leggi anche La reazione degli atleti stranieri quando scoprono i bidet nel villaggio olimpico di Milano Cortina

Impegnati anche campioni in carica del curling, Costantini e Mosaner. Poi slittino, skeleton e biathlon

Anche a Milano si è rotto il ghiaccio, con i test ufficiali in due discipline che hanno visto i nostri atleti all'opera. Nello

Short Track all'interno della Milano Ice Skating Arena, gli azzurri hanno partecipato alle prime sessioni di rifinitura e test della pista, mentre per il curling, sfruttando le strutture del CONI, sono scesi in pista anche i campioni uscenti Stefania Costantini e Amos Mosaner che hanno testato il ghiaccio in vista del debutto, che avverrà giovedì 5 febbraio, mentre sono già iniziati i preliminari.

A Cortina d'Ampezzo sulla nuovissima pista "Eugenio Monti", gli azzurri hanno proseguito il lavoro di adattamento con diverse sessioni di allenamento ufficiale nello slittino e nello skeleton. Gli atleti italiani dello slittino, sotto la direzione tecnica di Armin Zöggeler, hanno testato le traiettorie del nuovo impianto, mentre nello skeleton, anche se non si sono registrati tempi da podio, i nostri atleti si sono difesi comunque bene nei test individuali e di coppia.

Infine, notizie anche dal Biathlon ad Anterselva dove sono iniziati i primi allenamenti cronometrati al poligono e sui tracciati con tutti i 10 azzurri convocati all'opera. E dal salto con gli sci sulla rampa di Predazzo con i primi salti di prova per gli azzurri della combinata nordica e del salto.