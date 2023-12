Fleckenstein cade al traguardo di Val d’Isere e lancia urla raggelanti: si è spaccata il ginocchio Stefanie Fleckenstein ha subito una caduta terribile nel corso della discesa femminile di Coppa del Mondo di sci alpino. Urla impressionanti per la 26enne canadese per cui è stato necessario il ricovero in ospedale.

A cura di Fabrizio Rinelli

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

La discesa femminile di Coppa del Mondo di sci alpino si è dovuta fermare subito dopo la terribile caduta della della canadese Stefanie Fleckenstein. Con la pettorina numero 21 la 26enne ha iniziato il suo turno superando tutti i punti più difficili della pista dalla Bosse a Collombin alla Forest fino ad arrivare a un passo dal traguardo. A ridosso della conclusione della sua discesa, la Fleckenstein ha subito una caduta. A una velocità superiore ai cento all'oro la canadese è andata in rotazione cadendo a terra.

Gli attacchi agli sci non si sono sganciati facendo torcere la gamba sinistra mentre tutto il resto del corpo continuava a rotolare rovinosamente sulla neve. Le immagini sono a dir poco impressionanti soprattutto per via delle urla terrificanti della sciatrice 26enne. Le avversarie arrivate al traguardo sono rimaste senza parole e alcune si sono addirittura coperte gli occhi pur di non guardare. Chiaramente la gara è stata immediatamente interrotta proprio per consentire alla Fleckenstein di ricevere tutte le cure del caso. Per la canadese è stato necessario il ricovero all'ospedale.

La discesa femminile è poi ripresa quasi venti minuti più tardi con ancora nelle orecchie e nella mente quelle urla terribili della sfortunatissima sciatrice canadese. Un incidente durissimo specie a quelle velocità. Gli sci non si sono staccati provocando inevitabilmente la rotazione del ginocchio su sé stesso. “La nostra gara ci brucia un po’” ha commentato l'azzurra Federica Brignone subito dopo la discesa ma inevitabilmente era impossibile in quel momento non pensare a quanto accaduto poco prima alla Fleckenstein:

"Quando vedi quello che è successo alla Stefi si ridimensiona tutto e sei felice di essere tutta intera”. Per quanto riguarda la gara finale purtroppo non c'è stato niente da fare per Sofia Goggia e Federica Brignone finiti fuori dal podio. Miglior tempo per Jasmine Flury, alle sue spalle Joana Haehlen. La bergamasca ha chiuso con 44 centesimi di ritardo dalla leader della classifica.

1. Jasmine Flury (Svi) 1.43.47

2. Joana Haehlen (Svi) a 0”22

3. Cornelia Huetter (Aut) a 0”24

4. Sofia Goggia (Ita) a 0”44

5. Ilka Stuhec (Slo) a 0”73

6. Priska Nufer (Svi) a 0”76

7. Ariane Raedler (Aut) a 0”92

8. Federica Brignone (Ita) a 0”94

9. Corinne Suter (Svi) a 1”00

10. Mirjam Puchner (Aut) a 1”03

17. Laura Pirovano (Ita) a 1”52

19. Marta Bassino (Ita) a 1”54

20. Nicol Delago (Ita) a 1”57

26. Nadia Delago (Ita) a 1”86

32. Monica Zanoner (Ita) a 2”61

39. Elena Dolmen (Ita) a 3”42