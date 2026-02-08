Fischnaller fa il bis dopo Pechino e si prende il bronzo nello slittino singolo: ottava medaglia per l’Italia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo il bronzo di Pechino 2022, Dominik Fischnaller si prende la medaglia di bronzo nello slittino anche ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il 32enne nato a Bressanone aggiunge un’altra medaglia olimpica alla sua collezione, sfruttando al massimo due solide prime manche. Prestazione di altissimo livello per l’azzurro, capace di restare a contatto con i migliori e di regalare all’Italia la quinta medaglia della giornata.

L'azzurro è bronzo dopo le quattro manche della gara individuale: l'oro è andato al tedesco Max Langenhan, davanti all'austriaco Jonas Mueller. Ottava medaglia per l'Italia.

Dominik Fischnaller ha vinto la medaglia di bronzo nello slittino singolo maschile

A Cortina d’Ampezzo Dominik Fischnaller ha conquistato il bronzo nello slittino, chiudendo la prova con il tempo totale di 3:32,125. La gara si è sviluppata su quattro manche, due disputate ieri e due oggi: a fare la differenza è stato il crono complessivo, che ha visto l’azzurro stabilmente in terza posizione dall’inizio alla fine.

A 32 anni, Fischnaller è il punto di riferimento dello slittino italiano. Nel suo palmarès figurano già il bronzo olimpico di Pechino 2022, tre terzi posti ai Mondiali e otto medaglie europee, comprese due d’oro conquistate nel 2019 e nel 2020.

Slittino, la classifica finale

Questa la classifica finale della prova dello slittino singolo maschile a Cortina d’Ampezzo.