Fedriga candida il Friuli-Venezia Giulia con Austria e Slovenia per le Olimpiadi invernali 2034 Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, ha annunciato in una conferenza stampa che la sua regione si candida con Austria e Slovenia per ospitare le Olimpiadi invernali 2034.

A cura di Vito Lamorte

Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, ha annunciato in una conferenza stampa che la sua regione si candida con Austria e Slovenia per ospitare le Olimpiadi invernali 2034. Queste le sue parole: "Abbiamo concordato di iniziare a lavorare a una candidatura congiunta tra il Friuli Venezia Giulia, l'Austria e la Slovenia per i giochi olimpici invernali 2034".

Il presidente del FVG, al termine della riunione del Comitato congiunto Friuli Venezia Giulia-Slovenia, per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile transfrontaliera assieme alla vice primo ministro slovena Tanja Fajon: “Un esempio della straordinaria collaborazione fondata sul dialogo, sulla volontà di pace e di approfondire il reciproco scambio culturale che rappresenta al meglio i valori fondanti dell’Europa unita”.

Una idea che ha trovato sponda da parte della rappresentante del governo di Lubiana: "Condivido questa proposta, è un’ottima idea candidarsi assieme come Italia, Austria e Slovenia".

Sarebbe a dir poco sorprendente a soli otto anni dall'edizione di Milano-Cortina, che si terranno nel 2026: la candidatura per il 2034 è la prima utile possibile se si considera che quelle successive dovrebbero aver luogo fuori dall'Europa. La Francia, con Nizza come città di riferimento, ha già una posizione molto forte ed è una concorrente importante per FVG, Slovenia e Austria.

Un percorso simile era stato tentato alla fine degli anni ’90 ma non andò a buon fine.

Le possibili sedi di gara per le Olimpiadi invernali 2034

Le possibili sedi di gara ci potrebbero essere l’Alpenarena di Villach, ideale per gare nordiche insieme a Planica in Slovenia, o Bad Kleinkirchheim e Tarvisio, dove si potrebbero tenere le gare alpine. Per gli sport sul ghiaccio ci sono i centri di Klagenfurt e Villach, che sono in fase di ristrutturazione e ampliamento.