Fantastica Brignone, incredibile vittoria in Super-G: battuta di un soffio la Suter ad Altenmarkt Federica Brignone vince il Super-G femminile di Altenmarkt-Zauchensee: l’italiana precede di appena 4 centesimi la Suter e avvicina Sofia Goggia in classifica di specialità della Coppa del Mondo. Primo podio in carriera per la Raedler, terza al traguardo appena davanti all’altra italiana Marta Bassino.

A cura di Michele Mazzeo

Federica Brignone riporta l'Italia davanti a tutti in Coppa del Mondo di Sci Alpino. La valdostana con una splendida prestazione conquista una meravigliosa vittoria nel Super-G femminile di Altenmarkt-Zauchensee. Il 18° successo in Coppa del Mondo della sciatrice azzurra arriva mettendosi dietro di appena 4 centesimi Corinne Suter. Terzo posto per Ariane Raedler al primo podio in carriera che ha preceduto la seconda delle italiane Marta Bassino. Buona prova anche per Elena Curtoni che termina con una sorprendente ottava posizione finale.

Il Super-G femminile della Coppa del Mondo 2022 continua dunque a parlare italiano: quattro le vittorie azzurre su cinque gare disputate fin qui in stagione. Dopo le due vittorie della leader della classifica Sofia Goggia, anche Federica Brignone porta a due i successi stagionali portandosi a soli 5 punti dalla connazionale nella classifica della Coppa di Specialità. Nonostante ciò e un 19° posto finale in gara, dal super-g di Altenmarkt-Zauchensee arrivano buone notizie anche per la Goggia che, malconcia in seguito alla brutta caduta nella discesa di ieri, è comunque riuscita ad arrivare al traguardo con "soli" nove decimi di distacco rispetto alla vincitrice.

Due le grandi delusioni di giornata: da un lato la favorita della vigilia Lara Gut-Behrami che ha chiuso invece solo decima a sei decimi dalla Brignone, dall'altro la slovacca Petra Vlhova che ha causa di un grave errore nel finale spreca una chance importante per accumulare punti importanti per la classifica generale della Coppa del Mondo chiudendo in 18ª posizione appena davanti alla malconcia Sofia Goggia.