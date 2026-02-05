Esordio perfetto per l’Italia di hockey femminile alle Olimpiadi: prima storica vittoria ai Giochi

Strepitoso debutto alle Olimpiadi invernali da parte della nazionale femminile italiana di hockey che ha vinto 4-1 sulla Francia all’Arena Santa Giulia. Una gara dominata in crescendo che sancisce anche il primo successo di sempre a cinque cerchi e riscatta l’umiliante inizio di Torino 2006 quando si subì una ingloriosa sconfitta per 16 a zero contro il Canada.

Un esordio perfetto delle ragazze di Eric Bouchard, che hanno bagnato il ghiaccio dell'Arena Santa Giulia con un successo imponente contro la Francia. L‘Italia femminile di hockey ha chiuso il match 4-1 mostrando anche tratti di grande spettacolo e prendendosi la prima vittoria di sempre in una Olimpiade, nel Girone preliminare che deciderà se le azzurre riusciranno ad approdare ai quarti di finale del torneo. Con una Fantin tra le migliori sul ghiaccio autrice di un gol strepitoso a inizio terzo.

L'Italhockey femminile scalda il Santa Giulia: Francia umiliata 4-1, con una super Fantin

Un esordio olimpico da sogno per l’Italhockey femminile che ha dominato per lunghi tratti la scena nel primo match della fase inaugurale del torneo olimpico, con una splendida vittoria contro la Francia, esaltando i migliaia tifosi dell'Arena Santa Giulia di Milano con un perentorio 4-1. Dopo un inizio sottotono, figlio dell'emozione, subendo anche il vantaggio transalpino in powerplay, con la rete di De Serres, l'Italia si è immediatamente ripresa dettando legge sul ghiaccio. Tutino pareggia nel primo terzo, poi nel secondo ci pensa Rebecca Roccella a portare la gara sul 2-1 che diventa 3-1 dopo 15 secondi di gioco del terzo e ultimo periodo grazie ad una geniale conclusione in solitaria di Fantin, prima del poker finale di Kristin Della Rovere.

Il debutto da sogno dell’Italhockey che batte la Francia e ottiene la prima vittoria di sempre a cinque cerchi

Italia perfetta all'esordio olimpico: vittoria storica, riscattata l'umiliazione di Torino 2006

Per l'Italia femminile di hockey si tratta di una prima epocale perché mai prima d'ora era riuscita a portare a casa un match olimpico. L'unica partecipazione precedente a Milano Cortina era stata a Torino 2006, sempre come paese ospitante, dove le azzurre avevano disputato 3 partite nel girone preliminare, tutte perse inclusa un umiliante 0-16 contro il Canada all'esordio. Alla Santa Giulia un pronto riscatto che fa sognare anche in chiave qualificazione.

Come funziona il torneo di hockey: con due vittorie l'Italia è ai quarti di finale

Il torno olimpico di hockey ha una formula particolare: dieci Nazionali presenti suddivise in due Gironi. Nel Gruppo A le migliori del ranking già qualificate ai quarti, nel Gruppo B – quello dell'Italia – altre 5 squadre che devono lottare per le prime 3 posizioni utili per la qualificazione. Il successo delle azzurre è un ottimo viatico perché basterebbe un'altra vittoria per avere la sicurezza almeno della terza piazza. Un compito non impossibile contro Svezia (prossima avversaria) Germania e Giappone.