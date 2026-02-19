Emily Harrop perde l’oro alle Olimpiadi per colpa di uno scarpone: “Era l’ultima cosa da fare”

Per la prima volta lo Sci Alpinismo fa parte del programma olimpico. La francese Emily Harrop ha vinto la medaglia d’argento, l’oro era l’obiettivo, che è sfumato a causa di un problema nell’allacciare uno scarpone.

Emily Harrop è arrivata al secondo posto nella finale di Sci Alpinismo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Una medaglia d'argento che ha però il sapore amaro. Perché la francese è stata a lungo al comando, prima di cedere il passo o meglio l'oro alla svizzera Fatton. La francese dopo la gara ha masticato amaro soprattutto perché ha perso il primo posto a causa di un errore nell'allacciarsi lo scarpone.

Harrop d'argento nello Sci Alpinismo

La prima volta dello Sci Alpinismo alle Olimpiadi era molto attesa. L'esperimento è riuscito. Emily Harrop nella finale della gara femminile è stata splendida ma fino a un certo punto, esattamente quando è stata superata da Marianne Fatton, la svizzera ha vinto sfruttando un errore della francese, che ha perso tempo nel cambiarsi gli scarponi, un momento non banale e anzi tecnicamente a questo punto decisivo per l'esito della gara.

"Un errore che è mio costato molto"

Parlando con RMC Sport si è detta orgogliosa per la prestazione, ma non ha nascosto la sua delusione per la medaglia d'argento che ha indossato al collo: "Sono frustrata perché in finale ho commesso un errore rimettendomi lo scarpone, ed è una delle ultime cose da fare prima di raggiungere la vetta, quindi l'errore è stato costoso. Il mio scarpone era leggermente storto, quindi è uscito dall'attacco; ho dovuto riprovare due volte. Mi prenderò il tempo di analizzare la situazione, capirla e tornare più forte".

Poi riflettendo sull'esito della finale comunque ritrova il sorriso pensando che comunque porta a casa una medaglia: "Non storceremo il naso di fronte a una medaglia olimpica. Sono molto felice e orgogliosa del percorso. Sono orgogliosa di essere qui e di aver osato, di aver dato il massimo, di far parte di un gruppo di donne che mi ispirano e di essere presente a questo primo evento olimpico per il nostro sport. Spero che la gente si sia divertita, che abbia provato l'emozione insieme a noi. Vogliamo sempre di più, quindi oggi lo coglieremo, anche se con un po' di frustrazione. Lo useremo per spingerci oltre e dare il meglio di noi stesse nella staffetta".