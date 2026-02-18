Elia Barp e Federico Pellegrino fantastici, Italia medaglia di bronzo nella Team Sprint maschile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elia Barp e Federico Pellegrino conquistano una splendida medaglia di bronzo nella Team Sprint maschile alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Azzurri chiudono solo alle spalle della Norvegia dell'eterno Johannes Klaebo e degli Stati Uniti.

È la 25a medaglia per l'Italia in questi Giochi. Per Klaebo è la quinta medaglia d’oro in questa edizione dei Giochi, per l’Italia è la prima medaglia in assoluto in questo format alle Olimpiadi

La Norvegia ha fatto gara a sé, mentre gli Stati Uniti hanno confermato uno stato di forma eccellente. L’episodio chiave si è verificato in avvio dell’ultima frazione, quando Schumacher è riuscito a mettersi nella scia di Klaebo, scavando un piccolo margine su Pellegrino. L’azzurro ha provato a rientrare, riducendo il distacco nella parte centrale del percorso, ma senza riuscire a ricucire definitivamente.

Arriva la dodicesima medaglia di bronzo per l’Italia ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, la numero venticinque complessiva della spedizione azzurra. Elia Barp e Federico Pellegrino chiudono al terzo posto dietro a Norvegia e Stati Uniti. Prestazione impeccabile per gli scandinavi che, trascinati dal pluricampione e primatista Johannes Klaebo insieme a Einar Hedegart, fermano il cronometro su 18’28’’9 conquistando il quindicesimo oro norvegese (trentadue podi totali finora).

Seconda piazza per gli americani Gus Schumacher e Ben Ogden in 18’30’’3, a 1”4 dai vincitori, al termine di una gara solida e precisa. L’Italia completa il podio con il tempo di 18’32’’2: qualche rimpianto per Pellegrino nel secondo stint, quando è rimasto leggermente intrappolato nel gruppo, ma Barp è stato straordinario nelle sue frazioni e lo stesso Pellegrino, dopo l’ultimo cambio, ha ritrovato brillantezza contribuendo a regalare un altro podio a un’edizione già memorabile per i colori azzurri.

Team Sprint maschile, la classifica finale

