Elena Curtoni beffata per un centesimo, ma ora è leader nella Coppa del Mondo di Super-G Elena Curtoni è arrivata seconda nel primo superG di cdm Kvitfjell per un centesimo. Ha vinto l’austriaca Cornelia Huetter. Curtoni, è tornata in testa a classifica di specialità. Sofia Goggia si è ritirata.

A cura di Alessio Morra

Una doppia beffa per l'Italia nel SuperG di Kvitfjell. Elena Curtoni per un centesimo non è riuscita a conquistare il successo, che Sofia Goggia aveva in pugno. Ma la campioessa azzurra è caduta nel finale ed ha mancato una vittoria che pareva davvero scontata. Beffa pure per Mikaela Shiffrin che deve rimandare, forse a sabato, la conquista della quinta Coppa del Mondo di sci.

Di Elena Curtoni si parla poco. Ma questa sciatrice italiana è un fenomeno nel Super-G. E adesso è anche leader nella Coppa di specialità. Avrebbe potuto vincere in Norvegia, ma è stata beffata, letteralmente, dall'austriaca Cornelia Hutter che si è imposta per appena un centesimo. Praticamente un nulla.

Dopo il Super-G Curtoni però era comunque soddisfatta, in fondo è balzata in testa alla Coppa di specialità, che vede la Brignone quinta a 32 lunghezze. Dunque sarà battaglia aperta nei prossimi due appuntamenti: "Sicuramente è un centesimo amaro, ma va bene così, perché sono riuscita a fidarmi del mio istinto ed è così che si riesce ad essere veloci. Dovrò cambiare un po’ per la discesa e cercare di essere veloce anche. Sono soddisfatta del lavoro svolto quest’anno, ma non bisogna addormentarsi".

Sofia Goggia stava volando, ma nel finale quando aveva la gara in mano ha commosso un errore e si è ritirata. L'azzurra alterna grandi vittorie a troppi ritiri: "Un gran peccato, credo di aver allargato troppo l’uscita di quella curva e mi ha scaricato. Credo di aver fatto comunque un gran garone, e ci riproverò domenica. Sono molto serena e sono felice di gareggiare in un posto nuovo".

Federica Brignone è arrivata quinta. Mikaela Shiffrin è quarta al traguardo con un ritardo di 16 centesimi. L'americana poteva vincere già il titolo in questa gara, non ci è riuscita. L'appuntamento è rimandato a sabato. Quando la fenomenale sciatrice avrà la chance di conquistare il quinto titolo in Coppa del Mondo.