Eileen Gu dopo l’oro alle Olimpiadi: “Scusate il ritardo. Ho appena scoperto che mia nonna è morta”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eileen Gu non è riuscita a trattenere le lacrime in conferenza stampa dopo la medaglia d'oro alle Olimpiadi Invernali del 2026 ma la sua commozione non era riferita al successo il titolo olimpico nell’halfpipe di sci freestyle: "Il motivo per cui sono arrivato in ritardo è che ho appena scoperto che mia nonna è morta. È stata una parte davvero importante della mia crescita e una persona che ammiravo immensamente."

Pochi istanti dopo aver difeso con successo il titolo olimpico, Gu ha saputo che la nonna, Feng Guozhen, era venuta a mancare. Durante la conferenza stampa al Livigno Snow Park, l’atleta ha risposto con lucidità alle domande dei giornalisti, ma in seguito ha lasciato emergere tutta la sua commozione condividendo la notizia.

Con la sesta medaglia olimpica conquistata in Italia, Gu è diventata la sciatrice freestyle più titolata di sempre, un primato che assume un significato ancora più profondo alla luce della perdita di una figura fondamentale nella sua vita. Il suo secondo nome, Feng, è un tributo proprio alla nonna, che ha avuto un ruolo decisivo nella sua formazione personale e sportiva.

Leggi anche Israele sospende la propria squadra di bob dalle Olimpiadi di Milano Cortina: uno di loro ha mentito

Eileen Gu in lacrime dopo l’oro alle Olimpiadi invernali: "Ho appena scoperto che mia nonna è morta"

"È stata una parte davvero importante della mia crescita, e una persona che ammiravo immensamente. Era una combattente. E penso che la cosa interessante sia che molte persone vivono la vita come una barca a vela, mentre lei era un piroscafo. Questa donna comandava la vita, l'ha presa per le redini e l'ha trasformata in ciò che voleva che fosse. E mi ha ispirato tantissimo", ha raccontato l’olimpionica.

Gu era consapevole che le condizioni della nonna fossero gravi: l’ultima volta che si erano viste, poco prima della partenza per i Giochi, la donna era molto malata. Per questo motivo, la promessa fatta non riguardava il risultato sportivo, ma l’atteggiamento con cui affrontare la gara: "L'ultima volta che l'ho vista prima di venire alle Olimpiadi, stava molto male, quindi sapevo che questa era una possibilità. Non le ho promesso che avrei vinto, ma le ho promesso che sarei stata coraggiosa, come lo è stata lei, ed è per questo che continuo a parlare di scommettere su me stessa, di essere coraggiosa e di correre rischi. In realtà risale a quella promessa che ho fatto a mia nonna. E quindi sono davvero felice di essere riuscito a mantenere questo impegno e, si spera, di renderla orgogliosa, ma questo è anche un momento molto difficile per me."