Cyprien Sarrazin: "Vedo ancora doppio, non ricordo niente fino a 5 giorni dopo la caduta di Bormio" Sarrazin è sopravvissuto dopo la terrificante caduta di Bormio. Dopo essere uscito dalla terapia intensiva sta cercando di riprendere in mano la sua vita: "I postumi neurologici non ci sono più"

A cura di Ada Cotugno

Tre mesi dopo Cyprien Sarrazin porta ancora addosso i segni della caduta spaventosa a Bormio in cui ha quasi perso la vita. Lo scorso 27 dicembre durante la Coppa del mondo di sci alpino il francese si è salvato per miracolo dopo un volo terrificante che lo ha fatto finire immediatamente in terapia intensiva: per qualche giorno è stato in pericolo di vita ma poi per fortuna sono arrivate notizie positive seguite da dure settimane di riabilitazione. Lo sciatore si sta rimettendo giorno dopo giorno e per la prima volta ha parlato di quegli attimi terribili in cui gli è passata davanti tutta la sua vita.

Ha tenuto una conferenza stampa molto toccante e poi a Le Parisien ha raccontato i dettagli della sua quotidianità, fatta di tanta riabilitazione nella speranza di poter tornare presto a praticare l'attività sportiva agonistica e mettersi alle spalle tutto l'incubo che ha vissuto. Sarrazin ha le lacrime agli occhi quando ripensa alla caduta e ha perfino visto le immagini, dato che non ricorda nulla di quei momenti.

Sarrazin parla per la prima volta della caduta a Bormio

Il suo è un racconto toccante, condotto tutto con le lacrime agli occhi per la commozione. Il francese è uscito dalla terapia intensiva e ha cominciato la riabilitazione, con l'obiettivo di tornare presto in pista e mettersi tutto alle spalle. Sta conducendo una vita normale, ma non ha ancora superato i postumi della caduta: "Le cose stanno andando bene, sono qui, quindi va tutto bene. A poco a poco, grazie a tutto il personale medico, ai miei amici e alla mia famiglia che si sono presi cura di me, le cose sono migliorate. Ho ancora la diplopia (visione doppia, ndr), ma ci vorrà tutto il tempo necessario, ma i postumi neurologici non ci sono più. Sono qui e voglio ripararmi al 100%. La diplopia sta migliorando, ma appena guardo sotto l'orizzontale vedo doppio".

Sarrazin rivisto le immagini del suo impatto a Bormio perché in realtà non ricorda niente di quello che è accaduto: "Non ricordo nulla da 20 metri prima della caduta a 5 giorni dopo, dopo l'operazione, e questo è abbastanza buono. Grazie alla sedazione, che è stata fatta bene, e tanto meglio, non ho alcuno stress post-traumatico. Non ricordo alcun dolore". Anche su Instagram si è lasciato andare al racconto di quei momenti, spiegando come sta adesso e come procedono i suoi progressi: "Vedo il lato positivo, mi prendo il tempo, i progressi sono ancora più veloci del previsto. È ancora troppo presto per parlare della competizione, ma una cosa è certa: la fiamma è ancora lì".