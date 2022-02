Canada-Russia si gioca con le mascherine, incredibile alle Olimpiadi: decisione senza precedenti La gara di hockey femminile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 tra Russia e Canada è già entrata nella storia. Le due squadre hanno dovuto giocare con le mascherine.

I test Covid della Russia non sono stati consegnati e così l'allenatore del Canada decide di non far uscire le proprie giocatrici dallo spogliatoio. Incredibile ciò che è accaduto nella sfida delle Olimpiadi invernali di Pechino nell'hockey femminile. Una decisione senza precedenti che potrebbe aprire un caso, il primo in questi Giochi in tema Covid. L'inizio della partita è stato ritardato di quasi un'ora. Dopo 50 minuti di attesa, le due squadre entrano in campo indossando le mascherine. Una scena surreale e che di fatto diventa storica per una gara di hockey. Secondo quanto trapelato da Pechino, la Russia si sarebbe rifiutata di rilasciare i risultati dei test Covid come previsto dal regolamento.

Sei dei 23 membri della squadra di hockey su ghiaccio femminile della Russia erano stati precedentemente messi in isolamento a causa di alcuni risultati positivi del test. La squadra russa aveva già completato il riscaldamento ed era pronta a scendere in campo quando gli arbitri li hanno informati che la partita era stata ritardata. La squadra canadese stava aspettando che il medico sociale della Russia consegnasse i dati del test Covid e non si sarebbe mossa dagli spogliatoi fino a quando le informazioni non fossero state divulgate.

Una presa di posizione netta da parte del Canada che ha preteso, giustamente, che fosse chiarita la situazione dei positivi in casa della Russia. Non è chiaro cosa sia accaduto negli spogliatoi nei 50 minuti di ritardo della partita, ma dopo un po' le giocatrici sono scese in campo indossando le mascherine per una decisione senza precedenti. Sei membri della squadra di hockey su ghiaccio femminile della Russia erano ancora indisponibili per la partita contro il Canada a causa dei loro precedenti risultati positivi ai test. Ma il sospetto è che i positivi fossero molti di più. Ecco perché il Canada ha voluto vederci chiaro. Il fatto che le due squadre siano dovute scendere in campo con le mascherine farà comunque molto discutere in queste Olimpiadi invernali di Pechino.