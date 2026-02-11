Cam Bolton si sveglia e scopre di essersi rotto il collo: l’australiano portato via in elicottero da Livigno

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Brutto incidente per Cam Bolton, 35enne atleta australiano di snowboard cross (la specialità in cui i partecipanti, quattro o sei, partono contemporaneamente sul medesimo percorso), presente alle Olimpiadi di Milano Cortina. Anzi, che era presente ai Giochi invernali 2026. L'avventura olimpica di Bolton è infatti già finita prima di gareggiare, a causa di un grave infortunio che si è procurato cadendo in allenamento. Peraltro non se ne era neanche accorto, solo dopo averci dormito sopra ha scoperto di essersi addirittura rotto due vertebre del collo.

Quanto accaduto allo snowboarder di Clayton Bay ha scosso profondamente la squadra australiana. Bolton è stato trasportato a Milano in elicottero dal suo alloggio nel Villaggio Olimpico di Livigno, dopo essersi rotto il collo lunedì durante una discesa di allenamento per la sua gara (qualificazioni in programma giovedì). Il 35enne, alla sua quarta partecipazione alle Olimpiadi, non pensava di essersi procurato un danno così grave, visto che se n'è tornato a dormire al villaggio.

Martedì tuttavia Bolton si è svegliato col dolore al collo che peggiorava. A quel punto è stato sottoposto a esami diagnostici, che hanno evidenziato due vertebre del collo fratturate. È stato poi trasportato via da Livigno in elicottero insieme a un dirigente della squadra australiana, per ricevere ulteriori cure a Milano. Alisa Camplin, capo delegazione del team ‘aussie' alle Olimpiadi, ha dichiarato che il ragazzo era di buon umore nonostante la gravità dell'infortunio. Bolton non era solo, con lui c'era anche la moglie.

Cam Bolton è un veterano della squadra australiana di snowboard

"Cam voleva far capire ai suoi compagni di squadra cosa stava succedendo, e che stava bene ed era ben accudito – ha detto la Camplin a Livigno – Lui sa quanto seriamente prendiamo l'attività di supporto nei suoi confronti e la comunicazione è stata davvero buona. Sono orgogliosa del livello di assistenza".

Bolton è stato il miglior atleta australiano di snowboard cross maschile alle ultime Olimpiadi invernali di Pechino, classificandosi al 13simo posto. A Milano Cortina sarà sostituito dal debuttante James Johnstone.