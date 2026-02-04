Brutto incidente per Fredrik Moeller durante la prova della discesa olimpica: portato via in elicottero

Olimpiadi a forte rischio per Fredrik Moeller, velocista norvegese che oggi è caduto rovinosamente durante la prima prova cronometrata della discesa dei Giochi di Milano Cortina: il 24enne ha riportato problemi a una spalla, rendendosi necessario il trasporto in elicottero in ospedale.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono quasi sicuramente già finite per Fredrik Moeller, 25enne atleta norvegese selezionato per le prove veloci. Moeller è caduto rovinosamente stamattina nella prima prova cronometrata della discesa olimpica, andata in scena sulla pista Stelvio di Bormio. Il discesista ha perso il controllo degli sci dopo il secondo intermedio, nell'affrontare una curva verso destra.

Il brutto incidente di Fredrik Moeller nella prima prova della discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina

Lo scandinavo, che sembra aver riportato problemi alla spalla, non ha mai perso conoscenza. La prova è stata ovviamente sospesa per consentire dapprima i soccorsi in pista a Moeller, poi l'imbracatura in una lettiga e il prelievo in elicottero per trasportarlo in ospedale per gli esami del caso. Davvero sfortunato il norvegese, che era già caduto nella discesa della Val Gardena un mese e mezzo fa, non riportando conseguenze in quella circostanza.

Stavolta le cose purtroppo per Moeller appaiono ben più serie: la sua partecipazione ai Giochi è a forte rischio, e sarebbe una brutta botta per la Norvegia, che ha già dovuto incassare il forfait di Aleksander Aamodt Kilde, anche lui selezionato per la gare veloci. Kilde ha rinunciato a Milano Cortina perché "non si sente abbastanza competitivo, né fisicamente né mentalmente". Il problema per la squadra scandinava è soprattutto nell'ottica della combinata a squadre, dove avendo slalomisti molto forti c'erano ambizioni di medaglie.

Fredrik Moeller dopo la caduta nella prova della discesa olimpica a Bormio

I risultati della prima prova cronometrata sulla pista Stelvio di Bormio: Franzoni secondo

La prima prova cronometrata di Bormio ha visto chiudere col miglior tempo lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, che ha preceduto di soli 16 centesimi un Giovanni Franzoni che continua nel suo momento caldissimo: il 24enne bresciano, fresco vincitore in discesa sulla Streif di Kitzbuhel, è una delle carte pesanti della squadra italiana nello sci alpino. Alle spalle di Franzoni, si è piazzato il cannibale Marco Odermatt. Quanto agli altri italiani, Dominik Paris – che sembra entrato in forma nel momento giusto – ha fatto segnare il quinto tempo, Mattia Casse il 13°, Christof Innerhofer il 14°, Florian Schieder il 15°.