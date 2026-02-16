Arianna Fontana frustrata: “La cinese mi ha preso a sportellate. Quando sarò sola mi farò un piantino”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arianna Fontana ha perso l'occasione di prendersi un'altra medaglia da mettersi al collo in queste Olimpiadi iMilano Cortina già da record per la campionessa azzurra e l'Italia in generale, rimediando un quarto posto nella finale dei 1.000 metri di short track femminile. Amarissimo, perché è maturato dopo un contatto a due giri dalla fine con l'atleta cinese Li Gong che non le ha permesso poi di rientrare in corsa per il podio: "Tanta rabbia, non mi ha dato la possibilità di giocarmi il podio e girano le balle. Lo accetto è sport, ma più tardi mi farò un piantino…"

Cos'è successo in finale dei 1000 metri: Fontana colpita dalla cinese Li

A trionfare è stata ancora una volta l’olandese Xandra Velzeboer, che ha piazzato la propria doppietta personale ripetendo il successo conquistato nei 500 metri, superando la canadese Courtney Sarault, argento e bronzo finito alla sudcoreana Kim Gilli. Grane sconfitta, delusa e arrabbiata, Arianna Fontana. L'azzurra si è leggermente staccata dalla testa della gara negli ultimi 2 giri, complice un contatto con la cinese Gong Li, perdendo metri pesantissimi e ritrovandosi con una medaglia di legno al collo: "Ero riuscita a costruire velocità senza farmi notare troppo e proprio quando la cinese mi ha spinta stavo per lanciarmi per cercare di portarmi in prima posizione, convinta che sarei riuscita a portarmi davanti. Mi ha "sportellato" alla grande. Poi quello che sarebbe successo, sarebbe successo"

La rabbia di Fontana: "Girano le balle, ora mi farò un piantino…"

Un ‘analisi lucida ma durissima da accettare anche per chi a Milano Cortina il piacere di conquistare le medaglie è già arrivato per ben due volte: "Resta la rabbia perché non ho avuto la possibilità di giocarmela fino alla fine perché anche se fosse stata squalificata" continua Fontana, "sarei comunque finita quarta lo stesso. Mi sono vista togliere la possibilità di giocarmi il podio olimpico a meno due giri, sono tornata sotto ma ormai la gara era finita e girano le balle. Stavo bene, mi sentivo bene, gara dopo gara mi sono sempre sentita meglio, ero bella carica… E' lo sport, si cede accettare… Magari più tardi quando sarò sola mi farò un piantino"

Ora la staffetta femminile per l'ultima medaglia: "Non ci faremo mettere i piedi in testa"

Ora per Arianna Fontana resya un'ultima chance olimpica per un'altra medaglia: la staffetta femminile dove è in finale sui 1.000 metri. "Oggi si ritorna al Villaggio con un po' di amaro in bocca, ma sarà ulteriore benzina sicuramente che aggiungeremo al fuoco per questa finale di staffetta" ha concluso pensando alla finale di mercoledì contro Olanda, Corea del Sud e Canada. "Stiamo pattinando bene, stiamo gareggiando bene, dobbiamo stare tranquille nonostante tutto: noi entreremo in pista senza paura, senza farci mettere i piedi in testa a nessuno"