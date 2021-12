Apoteosi Italia nel curling, si vola a Pechino: sconfitti i cechi, ecco il pass per le Olimpiadi! Grandissimo playoff della nazionale italiana che batte la repubblica Ceca e si aggiudica il successo per 6-5 che vale il pass olimpico!

A cura di Alessio Pediglieri

Serviva una vittoria per volare a Pechino e vittoria è stata: l'Italia del curling festeggia il successo nel primo playoff a disposizione, si sbarazza della Repubblica Ceca e si guadagna l'accesso alle prossime Olimpiadi invernali in Cina. L'obiettivo dell’Italia composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin è stato centrato confermando una crescita importante in questo sport a corollario di un percorso nel girone da primi della classe con sette vittorie ed una sola sconfitta, rimediata contro la super potenza del ghiaccio, la Norvegia, già qualificata ai prossimi Giochi olimpici.

La nazionale azzurra aveva già ridimensionato le aspettative ceche durante la prima fase a gironi, vincendo facilmente la sfida con un chiaro 7-2. Egemonia confermata grazie ad una condizione psicofisica ottimale che aveva permesso alla nostra nazionale di imporsi anche su Giappone e Germania. Dunque, centro al primo colpo per Pechino, sfruttando il primo play-off a disposizione: sabato contro la Danimarca si gioca unicamente per le statistiche.

La Repubblica Ceca aveva ottenuto la sfida all'Italia proprio a discapito della stessa Danimarca, prendendosi il terzo posto e con un buon percorso nella prima fase, fatto di cinque vittorie e tre sconfitte. Tra cui quella rimediata contro Italia, oltre al ko con Norvegia ed Olanda. Nella sfida che vale il pass l'Italia si è imposta sin da subito con un parziale di 3-0 che ha obbligato i cechi a chiamare il time-out el tentativo di riordinare le idee prima della fine del secondo end in cui riescono ad accorciare 3-1. Ma nel terzo end è ancora la nazionale italiana a imporsi: 4-1 il nuovo parziale che si trasforma in 4-3 dopo il quarto a favore dei cechi che provano a rientrare in partita non riuscendoci: a metà gara l'Italia resta avanti 5-3.

Gli azzurri faticano più del previsto e non riescono a staccarsi di dosso i cechi che restano in partita fino alla fine. Sul 6-4 e al nono end, l'Italia prova la fuga decisiva che vale successo e Olimpiadi, ma dal potenziale 9-4 si passa al 6-5, risultato finale con cui gli azzurri si guadagnano Pechino!