Thomas Ceccon va in confusione alla domanda sulla sua fidanzata: dice sì, poi però si contraddice

Thomas Ceccon è stato uno dei grandi protagonisti delle Olimpiadi di Parigi, ormai ai titoli di coda. Il nuotatore italiano dopo l'argento nella staffetta 4×100 si è preso la scena con la medaglia d'oro nei 100 metri di dorso. La sua popolarità è schizzata alle stelle e non solo dal punto di vista sportivo. Infatti Ceccon, è diventato un vero e proprio sex symbol oltremanica e oltreoceano (facendo discutere anche per le celebri immagini del suo sonnellino all'aperto dopo la "fuga" dal villaggio olimpico). A tal proposito non potevano mancare le domande sulla sua vita privata: in un video circolato su tiktok è stato chiesto al campione olimpico se ora sia fidanzato o meno.

La confusione di Ceccon sul suo fidanzamento, il nuotatore si contraddice

Ceccon è apparso un po' in confusione, e infatti ha risposto: "Sì, più o meno ho una fidanzata, ma adesso voglio solo rilassarmi. Per ora sono libero". Insomma il classe 2001 prima ha ammesso di avere una nuova relazione e poi ha smentito tutto, in poche parole. All'origine di questa contraddizione potrebbe esserci un po' di impasse di fronte alla domanda in inglese. Potrebbe essere questa l'interpretazione di questa confusione di Ceccon, sicuramente più a suo agio in piscina.

@accesshollywood Replying to @lilly There *may* be a chance. May the odds be ever in your favor. ♬ original sound – Access Hollywood

La vita privata di Ceccon, cosa sappiamo oltre al nuoto

Quello che sappiamo della medaglia d'oro di Parigi è che fino a poco tempo fa, circa un anno, era fidanzato con una collega ovvero la nuotatrice professionista specializzata nei 50 stile libero. I due si allenavano insieme a Verona. Era stato lo stesso Ceccon a parlarne in un'intervista concessa a La Stampa, in cui aveva comunque sottolineato la necessità di privacy sulla sua vita privata. Forse anche questo ha contribuito alla confusione di fronte alle ultime domande.

Sicuramente Ceccon sta vivendo un momento magico anche a livello di immagine visto che è finito nei trend su vari social network anche per la sua avvenenza. Profilo basso e concentrazione massima per Thomas che ha minimizzato, intenzionato a pensare solo allo sport e ai successi. L'aver ricevuto i complimenti anche da celebrità, come Claire Holt attrice di The Vampire Diaries è sicuramente motivo d'orgoglio.