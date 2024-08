video suggerito

Thomas Ceccon si è subito sbarazzato delle medaglie delle Olimpiadi: “Non me la sento, sia mai” Thomas Ceccon ha vinto due medaglie alle Olimpiadi (un oro e un bronzo), in Italia però il nuotatore è tornato senza medaglie. Ceccon le ha date ai genitori: “Non me la sento di portarle”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Alessio Morra

Thomas Ceccon è uno dei grandi campioni dello sport italiano. Anche ai Giochi di Parigi è stato fenomenale: vincendo la medaglia d'oro nei 100 dorso e quella di bronzo nella 4×100 stile libero. Due medaglie che Ceccon non tiene con sé. Il nuotatore ha infatti confessato di averle date ai suoi genitori, non vuole ‘vivere' con due medaglie così belle ma anche così ‘pesanti'.

Un oro e un bronzo a Parigi 2024 per Ceccon

Ceccon ha ampliato la sua già ricca bacheca alle Olimpiadi portando a casa due medaglie, una d'oro individuale e una di bronzo a squadre. Avendo solo 23 anni sa di poter continuare ad arricchire il proprio palmares. Questa per lui è stata l'Olimpiade della consacrazione a tutto tondo, essendo diventato anche fuori dal suo sport un personaggio riconosciuto, non solo per quella foto all'esterno del Villaggio Olimpico – è stato immortalato mentre dormiva in un parco all'esterno.

"Non voglio girare con le medaglie, le ho date ai miei genitori"

Ora il nuotatore è tornato a casa e una volta giunto a Milano ha trovato decine di tifosi ad aspettarlo e anche numerosi giornalisti. Nell'intervista rilasciata a Sky l'azzurro del nuoto ha rivelato di non essere tornato in Italia con le medaglie conquistate ai Giochi Olimpici e di averle date ai suoi genitori, che le hanno riportate a casa. Con la sua meravigliosa semplicità Ceccon ha detto: "Le medaglie non posso farvele vedere. Perché non le ho qui. Le ho date già ai miei genitori. Non voglio girare con le medaglie che sia mai. Ho parlato con Michael (Phelps ndr.) e lui mi ha detto di aver mai girato con le medaglie, le ha sempre date. Non me la sento di portarle così in mano".

Certamente sorprende questa dichiarazione, sì, ma fino a un certo punto. Perché ci sono tantissimi sportivi, o ex, di altissimo livello, che le proprie medaglie hanno deciso di non avere con sé medaglie, coppe o trofei. Ceccon ha citato Phelps, l'atleta con il maggior numero di medaglie nella storia delle Olimpiadi, ma anche Rafa Nadal non vive con i suoi trofei, che sono tutti nel museo che ha creato a Maiorca.