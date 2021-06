Dopo Nicolò Martinenghi, anche Arianna Castiglioni al Trofeo Settecolli stampa un tempo eccezionale che vale il record italiano nei 100 rana femminili. La 23enne nuotatrice di Busto Arsizio ha fermato il cronometro a 1'05″67, precedendo Benedetta Pilato e Martina Carraro.

Si tratta del quarto tempo quest'anno al mondo, ma paradossalmente alle Olimpiadi di Tokyo la Castiglioni non parteciperà, almeno nell'individuale, visto che questa prestazione monstre è arrivata quando il termine per staccare il pass olimpico già era scaduto. In Giappone i posti sono appannaggio proprio di Pilato e Carraro, finite dietro alla Castiglioni oggi a Roma.

