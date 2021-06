Al Trofeo Settecolli 2021 nella piscina del Foro Italico, Nicolò Martinenghi si è superato strappando il nuovo record italiano nei 100 rana maschili. Un fantastico tempo con un 58″29 che è anche il quarto all time al mondo. Secondo Kamminga che ha chiuso in 58″40, mentre ottimo tempo anche per Federico Poggio, che migliora il proprio personale con 59″39.

Dunque, già alla prima giornata del Settecolli 2021, c'è da strofinarsi le mani per i tempi degli azzurri in vasca. Alla piscina del Foro Italico si sta infatti disputando l’appuntamento internazionale più importante dell’anno in Italia, che cade a meno di un mese dai Giochi olimpici di Tokyo. Un test fondamentale per capire a che punto siano i nuotatori italiani visto che al via ci sono tutti gli azzurri di punta, escluso Gregorio Paltrinieri, alle prese con una fastidiosa mononucleosi.

Al via nella serie più veloce dei 100 rana, i nuotatori in vasca erano Fusco, Poggio, Oegretir (Tur), Scozzoli, Kamminga (Ned), Martinenghi, Pinzuti, Gomes Jr (Bra), Castello, Giorgetti. Tempi importanti, gara serrata da subito, con Martinenghi capace di fare la differenza con il cronometro fermato a 58″29. Un fantastico tempo, quarto all time, con Kamminga costretto al 2° posto. Bene Federico Poggio, che migliora il personale con 59″39, male Scozzoli con 1’00″51 e settimo.

Come si disputa il Torneo Settecolli

Tradizionalmente il Trofeo Settecolli si disputa con la formula delle serie progressive ovvero c'è una unica gara senza batterie per qualificarsi. Chi stabilisce il miglior tempo, vince. Sono previste quattro sessioni di gare, due mattutine divise in una sessione maschile e una femminile, una pomeridiana e un'altra serale che sono, invece, miste. Al mattino in vasca gli atleti con i tempi di iscrizione più lenti, nel pomeriggio quelli con i tempi di iscrizione intermedi e alla sera i tempi di iscrizione più veloci.