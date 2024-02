Paltrinieri splendido bronzo ai Mondiali di nuoto: “Ma non penso più alle medaglie” Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nei 800 stile a Doha. Per il formidabile nuotatore di Sassuolo è l’ennesima medaglia in carriera ai Mondiali di nuoto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

184 CONDIVISIONI condividi chiudi

Greg Paltrinieri ha disputato una splendida finale degli 800 metri. Il nuotatore italiano per 750 metri è stato maestoso, a lungo al comando, nel finale però è calato ed ha chiuso al terzo posto. Medaglia di bronzo per Paltrinieri. Oro per l'irlandese Wiffen. Per il nuotatore di Sassuolo è l'ennesimo podio della carriera in una gara dei Mondiali. Dopo la gara, nell'intervista a caldo per la Rai, l'azzurro ha parlato della sua gara e ha svelato cosa gli interessa di più.

Si è qualificato per la finale con il tempo peggiore degli otto. Ma Paltrinieri è un fenomeno, ha vinto di tutto e di più, ed è sempre l'uomo da battere. Partendo dalla corsia uno ha ‘sfiorato' il successo. A lungo al comando nel finale è venuto meno ed ha chiuso al terzo posto. La stanchezza ha avuto il sopravvento: "Corsia laterale ormai è un must, a volte non la cerco, ma viene naturale. Peccato, perché ero così vicino al secondo posto. Certo non cambia tanto tra secondo e terzo. Ma ero morto alla fine. Comunque è stata una bella gara".

Parlando ai microfoni della Rai, poi, Paltrinieri ha detto esattamente qual è la sua priorità. Lui vuole vivere delle emozioni, poi se arrivano delle medaglie, tanto meglio "Oggi non guarda tanto nemmeno alle medaglie, posso conquistarlo o meno. Io cerco emozioni, emozioni vere. Posso finire, primo o secondo o terzo. Facendo gare del genere mi emoziono sempre. Voglio provare quella sensazioni, voglio sentirmi vivo. In palio c'è molto di più. Mi scatta qualcosa dentro, che è bellissimo. Volevo una bella sensazione, una bella emozione. Un tempo mi sarei arrabbiato tantissimo, ora non è così".

Per l'Italia questa è la nona medaglia in assoluto ai Mondiali di Doha, per Paltrinieri è la quattordicesima in un Mondiale. Numeri straordinari per un atleta fenomenale, che è uno candidati a essere il portabandiera dell'Italia ai Giochi di Parigi 2024.