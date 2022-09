Il presidente della Federnuoto sospeso con effetto immediato dalla FINA: illeciti in 3 casi diversi La federazione mondiale del nuoto ha annunciato la sospensione con effetto immediato del presidente della Federnuoto italiana, Paolo Barelli. Il comunicato ufficiale è apparso sul sito ufficiale della FINA.

A cura di Fabrizio Rinelli

La federazione mondiale del nuoto ha annunciato la sospensione con effetto immediato del presidente della Federnuoto italiana, Paolo Barelli. Il comunicato ufficiale è apparso sul sito ufficiale della FINA che ha spiegato i motivi di questa decisione. Un fulmine a ciel sereno per l'Italia da parte del comitato etico della federnuoto mondiale. Questa la nota che annuncia il provvedimento:

"Il Collegio Etico indipendente della FINA ha sospeso provvisoriamente Paolo Barelli con effetto immediato – si legge – Il Comitato Etico della FINA sta attualmente indagando su molteplici deferimenti di presunte illeciti da tre casi separati contro il Sig. Barelli, che è il Presidente della Federazione Italiana Nuoto (FIN), ex membro dell'Ufficio di presidenza della FINA ed ex Presidente della Ligue Europeenne de Natation (LEN). Le accuse di illeciti oggetto di indagine da parte del Gruppo Etico della FINA contro il Sig. Barelli includono potenziali violazioni multiple delle regole della Costituzione della FINA e del Codice Etico della FINA. Il Collegio ha deliberato di imporre al Sig. Barelli una sospensione provvisoria che gli preclude l'esercizio di qualsiasi funzione e la partecipazione a qualsiasi attività all'interno della FINA, delle Organizzazioni Continentali della FINA e delle Federazioni Membri della FINA. Pertanto, il Sig. Barelli non è idoneo a ricoprire la carica di Presidente della Federazione Italiana Nuoto durante la sua sospensione provvisoria. La sospensione provvisoria del Dott. Barelli rimarrà in vigore fino alla risoluzione di tutte le questioni in corso con il Collegio Etico FINA".

(in aggiornamento)