Gretchen Walsh nella leggenda del nuoto: sette record del mondo abbattuti in quattro giorni Gretchen Walsh è riuscita nell'impresa di conquistare il suo 7° record mondiale in vasca corta a Budapest. Dallo scorso 10 dicembre, la campionessa americana ha stabilito (e migliorato) due record nei 50 farfalla, due nei 100 farfalla, due nei 100 misti e uno nella 4×100 stile libero. Entrando di diritto nella leggenda del nuoto mondiale a soli 21 anni.

A cura di Alessio Pediglieri

Ai Mondiali in vasca corta di Budapest c'è una regina assoluta e incontrastata, è la 21enne americana Gretchen Walsh. A pochi minuti dallo storico record del mondo nei 100 metri farfalla (infrangendo la storica barriera dei 53 secondi) la campionessa americana ha stupito ancora il mondo del nuoto con una performance straordinaria nei 100 metri misti: battuta ogni barriera fermando il cronometro a 55.11, migliorando il suo precedente record di 55.71, siglato solo 24 ore prima. Una serata indimenticabile che la consacra definitivamente come una delle più grandi nuotatrici della storia.

Con due record mondiali nell’arco di pochi minuti, Gretchen Walsh ha dimostrato ancora una volta non solo una preparazione fisica e mentale eccezionale, ma anche una capacità unica di gestire la pressione delle grandi competizioni. La sua serata a Budapest sarà ricordata come uno dei momenti più iconici nella storia del nuoto anche perché il suo ultimo è stato il sesto record del mondo complessivo abbattuto oggi, in una sola giornata di gare. Ma è anche dallo scorso 10 dicembre il suo personale 7° primato mondiale in soli 4 giorni.

Il record del mondo di Walsh nella finale dei 100 metri misti

Gretchen Walsh ha mostrato una straordinaria esplosività fin dai primi 25 metri, passando in 11.11, il tempo di reazione più veloce della finale e ha poi continuato a dominare grazie ad una virata impeccabile e una frazione a rana che l’ha proiettata in testa. Tempo straordinario in 41.44 ai 75 metri con il suo ultimo 25 metri a stile libero che le ha permesso di consolidato la vittoria con una progressione finale impressionante. Dietro di lei Kate Douglass, sua connazionale e terzo posto per Beryl Gastaldello.

L'impresa nei 100 farfalla, record sotto la barriera dei 53 secondi

Ma ciò che ha dato ancor più lustro all'impresa dell'americana è che solo qualche ora prima Walsh aveva sbaragliato la concorrenza anche nei 100 metri farfalla dove ha abbattuto la mitica barriera dei 53 secondi: ha volato dall'inizio alla fine in semifinale con un ritmo infernale fin dall'inizio e facendo capire di essere di un'altra lega rispetto a tutte. Certificato dal tempo pazzesco: 52.87, battendo di ben mezzo secondo il suo miglior tempo mattutino.

Chi è Gretchen Walsh, la donna dei 7 record mondiali

Quello ottenuto ai mondiali in vasca corta di Budapest è stato un risultato che ha ampliato ancor più la leggenda di Walsh nel nuoto. La pluricampionessa americana, a soli 21 anni, ha conquistato fin qui quattro medaglie d'oro a Budapest, nei 100 stile libero, nei 50 farfalla, nei 100 misti e nella 4×100 stile libero. Inoltre, sono già sette i record del mondo battuti tutti in una manciata di giorni: due nei 50 farfalla, due nei 100 farfalla, due nei 100 misti e uno nella 4×100 stile libero.