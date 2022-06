È un’Italia da sogno: incredibile medaglia d’argento negli highlight ai Mondiali di nuoto Straordinario secondo posto per il team azzurro nella finale highlight: le azzurre sono arrivate alle spalle dell’Ucraina conquistando la 11a medaglia complessiva per l’Italia.

A cura di Alessio Pediglieri

Ancora una medaglia ai Mondiali di Budapest, d'argento, per l'Italia che chiude con il botto la kermesse iridata prendendosi la 11a medaglia e stabilendo un nuovo incredibile record per quella che diventa il mondiale più vincente da sempre per i colori azzurri. Merito del team delle 10 azzurre che in acqua della finale highlight sono state perfette, pagando solamente all'Ucraina, medaglia d'oro, ma superando la Spagna, finita terza.

La finale dell’highlight routine era attesa da tutti gli appassionati con l'Italia che aveva tutte le carte in regola per dare grandi soddisfazioni che alla fine sono puntualmente arrivate con un argento strepitoso da parte delle ragazze nella vasca di Budapest. Solamente l'Ucraina è diventata irraggiungibile per la squadra azzurra, con una medaglia d'oro mai realmente in discussione e confermandosi ancora una volta sul tetto più alto del nuoto artistico, bissando il titolo mondiale.

La differenza per l'Italia è arrivata sia nell'esecuzione sia nell'impressione, superando la Spagna che aveva ottenuto un punteggio più alto nel settore degli elementi. Tripudio dunque, per le dieci azzurre: Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru ed Enrica Piccoli.

Le ragazze italiane sono state però in grado di sfidare la Spagna e batterla per il secondo posto sul podio mondiale, strappando la quinta medaglia nel sincronizzato, che rende questa manifestazione iridata la più fruttuosa per il nostro movimento con 11 medaglie complessive, superando qualsiasi più rosea aspettativa, chiudendo al terzo posto nel medagliere finale, con il classico botto finale che rende la competizione di Budapest storica per i colori italiani con ben cinque medaglie del metallo più prezioso.

Il podio della finale highlight nuoto artistico

1. UCRAINA 95.0333 punti

2. ITALIA 92.2667 punti (27.7000, 36.6667, 27.9000)

3. SPAGNA 91.9333 punti (27.4000, 36.9333, 27.6000)

Il medagliere dei Mondiali di Budapest