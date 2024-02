È morto Guido Maria Ciardi, aveva 28 anni: tragica scomparsa per il mondo del canottaggio italiano È morto a 28 anni il campione di canottaggio Guido Ciardi: tragica scomparsa per il mondo dello sport italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Una brutta notizia per lo sport italiano e per la città di Lodi: a soli 28 anni è morto Guido Maria Ciardi, campione di canottaggio. Una tragica scomparsa che addolora la città lombarda e la famiglia dell'atleta, padre di una bambina di due anni.

Ciardi si è sempre distinto per le sue capacità e dopo aver iniziato con il nuoto ha scoperto la sua vera passione a 19 anni: il canottaggio. Questo amore per l’acqua e per la competizione lo ha portato ad competere fin da subito e a farsi notare rapidamente, seguendo le orme del padre Gianluca. Il suo percorso lo ha portato ai vertici della sua categoria, ricevendo riconoscimenti importanti come la medaglia al valore atletico di Bronzo conferitagli dal CONI nel 2019.

Guido Ciardi si era sempre fatto notare per la sua grande applicazione e per la voglia di migliorarsi continuamente: nel 2016 si era laureato campione italiano di canottaggio categoria esordienti percorrendo, da solo, nel mare di Genova un chilometro in soli 3 minuti 44 secondi 77 centesimi distanziando il secondo classificato di ben 26 secondi. Nel 2020 vinse il “Trofeo Punta Caruso“ a Ischia.

L'atleta di Lodi era cresciuto nel quartiere San Bernardo, dove ha sempre vissuto la famiglia e dove ha frequentato le scuole Pascoli e Spezzaferri, prima di diplomarsi con ottimi risultati all’Itis Volta e poi intraprendere gli studi universitari a Piacenza.

L’intera comunità di Lodi dopo l’annuncio della sua prematura scomparsa, avvenuta nella città di Napoli lo scorso sabato, si è stretta intorno alla famiglia. I funerali sono stati fissati per venerdì, primo marzo, nella capoluogo campano.

Una bruttissima perdita per le due comunità, quella lodigiana e quella partenopea, e per lo sport italiano perché Guido Maria Ciardi si era distinto sia per il suo valore sportivo che umano.