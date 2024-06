video suggerito

Dennis Gonzalez trionfa agli Europei di nuoto artistico, ondata omofoba sui social: "Trota, sirenetta!" Il 20enne spagnolo Dennis Gonzalez ha trionfato agli Europei di nuoto a Belgrado vincendo due ori, nel singolo e in coppia. Ma sui social è stato oggetto di feroci commenti insultanti e omofobi che ha denunciato in un video: "Non riesco più a capire se siamo nel 21° secolo o nel 10 Acanti Cristo…"

Un campione assoluto, il giovane 20enne spagnolo Dennis Gonzalez che nei recenti Europei di nuoto di Belgrado ha conquistato ben due medaglie d'oro nel nuoto sincronizzato. La prima nel solo tecnico, per poi ripetersi anche nel duo misto libero, insieme alla connazionale Emma García. Una performance strepitosa che lo ha confermato stella nel firmamento del nuoto mondiale ma che ha anche scatenato un'ondata anomala di insulti omofobi che hanno inondato il web, bullizzandolo: "Non capisco, siamo nel 21° secolo o nel 10 Avanti Cristo?".

Gonzalez è un giovanissimo talento internazionale che sta continuando a mietere successi ovunque scenda in vasca. Prima del doppio titolo europeo a Belgrado, si era preso la medaglia d'argento nel duo misto tecnico ai mondiali di Fukuoka 2023. Poi si era ripetuto, ancora secondo sul podio e argento, sia nel solo libero che nel duo misto libero a Doha 2024. Non solo, per comprendere la caratura mondiale del 20enne spagnolo basterebbe aggiungere che era stato nominato Atleta dell’anno per World Aquatics nel 2023.

Gli insulti omofobi davanti alle sue performance

A poche ore dalla pubblicazione delle sue prove sui vari social che sono valse i titoli continentali nel nuoto sincronizzato, Dennis Gonzalez si è ritrovato dover denunciare una violentissima ondata di commenti insultati, spesso di natura omofoba. Colpevole di aver scelto una disciplina sportiva che storicamente e culturalmente appartiene all'universo femminile, e averlo saputo fare ai massimi livelli. "A margine del mio video caricato, in cui si vede la prova con cui sono diventato campione europeo, sono apparsi commenti inaccettabili e che non capisco. Non so più se siamo nel 21° secolo o nel 10° aC"

"Trota, che piuma… ciao sirenetta" Sono questi solo alcuni dei commenti rivolti a Gonzalez che da par suo fa spallucce ma ha voluto alzare l'attenzione verso questo aspetto che spesso comporta problematiche ben più gravi che un semplice fastidio: "A me non danno nulla queste persone, le ritengo inutili e quindi non bado più a queste cose, ma credo sia fondamentale farlo presente perché fanno male ad altri" ha spiegato il campione spagnolo. "Alla fine devo dare voce perché mi fa sentire molto arrabbiato, perché so che un bambino che inizia a praticare il nuoto artistico e riceve commenti del genere, soffrirà. Sembra tutto assurdo, ma non posso tacere"

Nuoto artistico agli Europei di Belgrado, Minisini ancora a medaglia

Per restare in tema di Europei di Belgrado e di nuoto artistico, a Belgrado si è distinto anche il nostro Giorgio Minisini. L'atleta romano ha conquistato al Sport Centre Milan Gale Muskatirovic dove si stanno svolgendo i campionati continentali 2024, un'altra medaglia dopo il bronzo nel solo tecnico, nella stessa gara vinta da Gonzalez. L'azzurro è salito sul podio vincendo l'argento nel singolo free con il punteggio complessivo di 183,5313, dietro al britannico Ranjuo Tomblin, oro con 191,0293, e davanti al francese Quentin Rakotomalala con 174.4708. Anche Minisini in passato fu oggetto di insulti omofobi che denunciò regolarmente.