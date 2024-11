video suggerito

Cosa è successo tra Tamberi e Ceccon alle Olimpiadi di Parigi: “Non mi ha ancora chiesto scusa” Gianmarco Tamberi e Thomas Ceccon non si sono ancora chiariti dopo le Olimpiadi di Parigi. Un post del comico Pucci ha scatenato il caos al termine dei giochi: “Non mi ha ancora chiesto scusa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gianmarco Tamberi è stato uno degli ospiti della seconda puntata di Belve, in onda in prima serata su Rai 2. A Francesca Fagnani, conduttrice del programma, in un momento dell’intervista, Tamberi parla in paio d'occasioni di Thomas Ceccon. Il campione di salto in alto e il nuotatore hanno condiviso con la delegazione dell'Italia l'esperienza delle ultime Olimpiadi di Parigi che per Tamberi furono un autentico incubo. Al termine dei Giochi però Ceccon condivise un post del comico Pucci che senza nominarlo, sembrava attaccasse proprio Tamberi.

Motivo? Il contesto era per via del fatto che si era parlato molto di come Tamberi avesse fatto la cronaca dei suoi guai di salute prima di gareggiare, molto mediatico, e Ceccon condividendo quel post di Pucci è passato come se l’avesse appoggiata quella versione. Il testo del comico, con foto di Ceccon sullo sfondo, recitava così: "Questo è un campione, si fa i ca**i suoi, non fa scene da protagonista, vince e se ne va. E poi non lo caga più nessuno perché si fa la sua vita senza continuare a fare l'attore che non è capace. Grande Ceccon". A Tamberi questo è dispiaciuto.

Tamberi parla di Ceccon a Belve rispondendo alle domande di Francesca Fagnani.

"Si riferiva a lei? – chiede la Fagnani a Tamberi durante l'intervista ricevendo subito la risposta del campione di salto in alto -. Quando mi hanno inviato questa cosa sono andato a cercare Pucci su Instragam e ho visto che mi aveva bloccato e quindi immagino fosse riferito a me". Poi su Ceccon: "Thomas credo che l'abbia ripostato perché si è sentito elogiato di una cosa senza pensare che denigrava un suo collega ed è stato se stesso". Tamberi però sottolinea: "A me è dispiaciuto, non gliel'ho detto ma credo l'abbia percepito e no, non mi ha chiesto scusa".

Leggi anche Cosa è successo tra Tamberi e il padre Marco: perché hanno litigato e oggi non si parlano più

L'argomento Ceccon prosegue: "Poi ho visto che ha avuto altri disguidi con la Pellegrini, Paltrinieri, e forse si deve un attimo ristabilizzare ma non ha fatto nulla di grave". Tamberi durante le Olimpiadi ha aggiornato spesso i suoi tifosi sulla sua condizione fisica e fargli sapere se avesse gareggiato o meno: "Per me condividere alle Olimpiadi quello che è stato uno dei momenti più difficili della mia vita con le persone che mi avevano sostenuto fino a quel giorno, è stato più importante che pensare che a qualcuno avrebbe dato fastidio" ha detto ancora a Belve.

Ceccon tirato ancora in ballo da Tamberi senza mai nominarlo durante l'intervista

Di Ceccon però se ne era parlato anche ad inizio puntata quando Tamberi ha spiegato perché qualcuno possa invidiarlo: "Ho ricevuto molta più notorietà rispetto allo sport che faccio – dice -. I saltatori in alto non sono così popolari come magari sono io ad oggi e questo può infastidire, e lo capisco, se fossi un atleta, un nuotatore, e torno da Parigi con una medaglia al collo e vedo un altro atleta che arriva undicesimo in finale e si parla più di lui che di me, a me darebbe fastidio". Immediata la replica della Fagnani: "Ce l'ha con Ceccon?". Tamberi si chiude a riccio: "No, assolutamente no, è un esempio perché mi metto nei panni di qualcun altro e a me avrebbe dato fastidio".