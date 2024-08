video suggerito

Ceccon annuncia: “Vado a vivere da solo”. La mamma: “Ancora non so nulla di questo progetto” Grossi cambiamenti in vista per Thomas Ceccon dopo le Olimpiadi di Parigi, in cui ha vinto un oro e un argento. Il 23enne nuotatore azzurro ha annunciato che andrà a vivere da solo, una notizia che ha colto di sorpresa la mamma: “Non ne so nulla”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Thomas Ceccon è uno degli atleti italiani che è tornato dalle Olimpiadi di Parigi con più di una medaglia in valigia: il 23enne nuotatore di Thiene ha vinto l'oro nei 100 metri dorso, due giorni dopo essersi preso il bronzo assieme ai suoi compagni della staffetta 4×100 stile libero. Ceccon peraltro ai Giochi parigini si è preso le copertine anche per motivi non sportivi, diventando uno degli atleti più ammirati anche all'estero per la sua presenza fisica, al punto che è arrivato a chiedere sui social di "non sessualizzarlo". Ha inoltre fatto rumore anche il suo ‘pisolino' in mezzo alla strada dopo le feroci critiche alle condizioni a suo dire vergognose del Villaggio Olimpico. Adesso il buon Thomas annuncia una svolta importante della sua vita: "Andrò a vivere da solo". La prima peraltro ad essere colta di sorpresa è sua madre Gioia: "Ancora non so nulla di questo progetto".

Thomas Ceccon al suo rientro in Italia da Parigi: adesso è tempo di vacanze

Grossi cambiamenti dunque in vista per Ceccon, che nei giorni successivi alle medaglie olimpiche aveva fatto sobbalzare tutti in Federnuoto quando si era sparsa la notizia che avrebbe lasciato Verona – dove si allena dal 2017 – per andarsene in Australia, con l'obiettivo di trovare nuovi stimoli in una carriera che ha davanti un altro duro quadriennio che porterà ai Giochi di Los Angeles. Adesso arriva la correzione da parte nel campione veneto, che precisa che si tratterà solo di una parentesi per staccare la spina per un po': "Forse sarà l'Australia o forse l'America, devo ancora decidere. Intanto vado in vacanza, mi godrò un po' di mare e se ci sarà da nuotare, perché no? A me il nuoto piace ma Verona resta la mia comfort zone".

Dunque Thomas resterà – almeno per ora – al Centro Federale di Verona, intitolato allo scomparso tecnico Alberto Castagnetti: "La partenza non è imminente, lo stage durerà qualche mese, poi rientro al Castagnetti", chiarisce ulteriormente. Il 2024 di Ceccon comunque porterà con sé un grande cambiamento: "Andrò a vivere da solo". Thomas si trasferirà dalla casa dei genitori di Schio – dove in realtà mamma Gioia e papà Loris già stanno pochissimo, essendosi spostati nel 2017 a Verona proprio per lasciare spazio e respiro al figlio – a San Massimo, una frazione appena fuori Verona.

Una delle foto iconiche delle Olimpiadi: Ceccon, Paltrinieri e Martinenghi con le medaglie vinte

L'annuncio di Ceccon peraltro ha colto di sorpresa la madre: "Come accade a molte mamme ancora non so nulla di questo progetto – dice all'Arena – Continueremo a pagare l'affitto ancora per qualche mese, ma con i suoi risparmi si sta comprando casa a San Massimo, sarà del tutto indipendente e io potrò tornare a vivere a Schio con mio marito. Il nuovo appartamento sarà un po' più lontano dal Centro federale: vorrà dire che si comprerà anche la bicicletta elettrica per non fare troppa fatica dopo i tanti chilometri di allenamento a nuoto".