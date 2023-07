Argento da favola ai Mondiali di nuoto artistico: Ruggiero e Cerruti straordinarie nel duo tecnico Ai Mondiali che si stanno svolgendo in Giappone eccezionale risultato di Lucrezia Ruggiero e Linda Cerruti che in finale scalano posizioni fino all’argento. Solo le padrone di casa hanno saputo fare meglio.

A cura di Alessio Pediglieri

Una medaglia straordinaria e a suo modo storica anche se non è d'oro, è stata conquistata oggi dalla coppia formata da Lucrezia Ruggiero e Linda Cerruti nella finale del duo tecnico femminile ai Mondiali 2023 di nuoto artistico, in corso a Fukuoka, in Giappone. Un traguardo insperato, visto che nella fase finale il duo italiano era arrivato solamente con l'ottavo posto. Poi l'escalation irresistibile cui hanno saputo fare meglio solo le padrone di casa che hanno sbaragliato a sorpresa tutta la concorrenza in acqua.

Le due campionesse azzurre si erano qualificate solamente come ottave al Marine Messe Hall dopo la fase eliminatoria, eppure sono riuscite nell'impresa di conquistare il podio mondiale: 263.0334 punti, di cui 165.6334 per gli otto elementi – che comprendono cinque obbligatori, due ibridi e l’acrobatico iniziale – più altri 97.4000 per l’impressione artistica, ovvero coreografia e musica, performance e transizione.

Una scalata di posizione in posizione quasi irresistibile, cui hanno saputo tenere testa solamente le padrone di casa, le giapponesi Mashiro Yasunaga e Moe Higa, che – altrettanto incredibilmente – hanno sorpreso tutti prendendosi l'oro. Arrivate in finale con l'ultimo punteggio utile il duo nipponico ha chiuso con 273.9500 punti, mentre dietro alle azzurre il bronzo è andato alle spagnole Iris Tio Casas e Alisa Ozhogina Ozhogina con 257.8368.

La soddisfazione è stata enorme, riuscendo a concretizzare ciò che si erano riproposte le due azzurre che avevano anticipato una performance mondiale. "Durante la finale può accadere di tutto" la frase sibillina sussurrata prima dell'atto conclusivo. Poi, sono riuscite a dare il meglio in acqua fino all'argento iridato: "Siamo soddisfatte per ciò che abbiamo fatto tenendo conto che questo era anche il nostro esordio mondiale come coppia" ha spiegato alla fine Cerruti. "Uno straordinario punto di partenza". "Oramai è uno sport completamente diverso" ha poi spiegato una entusiasta Ruggiero: "Tutto è cambiato con l'introduzione delle nuove regole: in acqua è molto più stressante e l’ansia prima della gara è stata molto maggiore".