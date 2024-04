Zhou in lacrime in mezzo alla pista alla fine del GP Cina: arriva 14° ma i tifosi lo spiazzano

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

La gara del GP della Cina della Formula 1 2024 ha esaltato ancora una volta Max Verstappen, alla quarta vittoria su cinque round stagionali, e ha visto come grande protagonista Lando Norris che con un'ottima prestazione che gli è valsa anche il titolo di Driver of The Day ha evitato la quarta doppietta Red Bull mettendosi alle spalle il messicano Sergio Perez. Il tutto mentre gli alfieri della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono dovuti accontentare delle posizioni ai piedi del podio riuscendo comunque a chiudere davanti a due plurititolati come Fernando Alonso e Lewis Hamilton che in modo diverso si sono comunque presi la scena effettuando rispettivamente il giro veloce della corsa il primo e una grande rimonta fino alla nona posizione partendo dal fondo della griglia il secondo.

Ognuno dei piloti più attesi ha dunque offerto al pubblico cinese un po' di spettacolo in una corsa che, nonostante le due Safety Car, non ha regalato grandissime emozioni, ma dopo il traguardo è stato soltanto uno il driver celebrato come assoluto eroe del Gran Premio di Cina, cioè il padrone di casa Guanyu Zhou che, nonostante l'anonimo 14° posto finale, dopo la bandiera a scacchi si è visto riservare un trattamento speciale, migliore addirittura rispetto a quello riservato al dominatore indiscusso del weekend.

Al giovane cinese della Sauber è stato infatti concesso di parcheggiare la sua monoposto a fianco a quelle dei tre piloti saliti sul podio, in una piazzola a lui riservata con tanto di cartello riportante il suo nome. Sceso dalla vettura, prima delle consuete interviste di F1.TV con i primi tre classificati, è stato indirizzato sul rettilineo principale affinché potesse ricevere un'ovazione da parte dei tantissimi tifosi cinesi che affollavano la tribuna principale del circuito di Shanghai. Guanyu Zhou, tra il tripudio dei suoi sostenitori, si è avvicinato a loro ringraziandoli con ampi gesti per il grande supporto offerto durante tutta la gara nonostante abbia occupato sempre posizioni di rincalzo. Più si avvicinava alla tribuna maggiore era il calore mostrato dal pubblico. Una cosa che ha emozionato tantissimo il 24enne cinese che non si aspettava tanto amore in questo sua prima volta in F1 sulla pista di casa: emozioni che lo hanno portato ad accovacciarsi e coprirsi il volto con entrambe le mani per cercare di nascondere quelle lacrime di gioia che rigavano il suo viso.

