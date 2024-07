Formula 1 oggi, orari TV del GP Ungheria su TV8 e Sky e dove vederlo: Norris in pole, Ferrari a caccia del podio

La Formula 1 torna in pista oggi per il GP d'Ungheria: si riparte dalla vittoria di Hamilton nell'ultimo gran premio. Norris in pole nella griglia di partenza davanti a Piastri e Verstappen dopo le qualifiche. Sainz 4° e Leclerc 6° con le Ferrari. Orario di partenza alle 15:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, in chiaro in differita su TV8 alle 18:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

La griglia di partenza della gara F1 di oggi

1ª fila: 1. Lando Norris (McLaren), 2. Oscar Piastri (McLaren)

2ª fila: 3. Max Verstappen (Red Bull), 4. Carlos Sainz (Ferrari)

3ª fila: 5. Lewis Hamilton (Mercedes), 6. Charles Leclerc (Ferrari)

4ª fila: 7. Fernando Alonso (Aston Martin), 8. Lance Stroll (Aston Martin)

5ª fila: 9. Daniel Ricciardo (Racing Bulls), 10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

6ª fila: 11. Nico Hulkenberg (Haas), 12 Valtteri Bottas (Sauber)

7ª fila: 13. Alex Albon (Williams), 14. Logan Sargeant (Williams)

8ª fila: 15. Kevin Magnussen (Haas), 16. Sergio Perez (Red Bull)

9ª fila: 17. George Russell (Mercedes), 18. Zhou Guanyou (Sauber)

10ª fila: 19. Esteban Ocon (Alpine), 20. Pierre Gasly (Alpine)

0

09:00 Le caratteristiche del circuito dell'Hungaroring di Budapest La mappa del circuito dell'Hungaroring di Budapest su cui oggi si corre la gara del GP d'Ungheria della Formula 1 2024 (fonte Brembo) Ad ospitare la gara del Gran Premio d'Ungheria della Formula 1 2024 di oggi è, come di consueto, il circuito dell'Hungaroring di Budapest. Il tracciato magiaro è lungo 4.381 metri ed è molto tortuoso, con una maggioranza di curve a destra (8 contro le 6 a sinistra). Considerando anche il gran caldo, questo è uno dei tracciati che rende la vita molto dura sia ai piloti che alle vetture. Importante dunque sarà azzeccare il carico aerodinamico. Secondo i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti della Formula 1, la curva più impegnativa per i freni è la prima dopo il traguardo dove le monoposto passano da 310 km/h a 96 km/h in 2,6 secondi nei quali vengono percorsi appena 122 metri con i piloti sottoposti a 4,5 g di decelerazione massima. Lo scorso anno a vincere all'Hungaroring fu Max Verstappen con la Red Bull ma il record della pista sul giro in gara appartiene a Lewis Hamilton che con la Mercedes nel 2020 in una delle 70 tornate della corsa riuscì a fermare il cronometro sull'1:16.627. A cura di Michele Mazzeo 08:00 F1, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi Dopo 12 anni oggi la McLaren torna ad occupare l'intera prima fila nella griglia di partenza: Norris scatta dalla pole davanti al compagno di squadra Piastri. La Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Carlos Sainz in seconda fila, mentre alle loro spalle partiranno i due futuri compagni di squadra Lewis Hamilton e Charles Leclerc. La griglia di partenza del GP d'Ungheria di F1 1ª fila: 1. Norris (McLaren), 2. Piastri (McLaren)

2ª fila: 3. Verstappen (Red Bull), 4. Sainz (Ferrari)

3ª fila: 5. Hamilton (Mercedes), 6. Leclerc (Ferrari)

4ª fila: 7. Alonso (Aston Martin), 8. Stroll (Aston Martin)

5ª fila: 9. Ricciardo (Racing Bulls), 10. Tsunoda (Racing Bulls)

6ª fila: 11. Hulkenberg (Haas), 12 Bottas (Sauber)

7ª fila: 13. Albon (Williams), 14. Sargeant (Williams)

8ª fila: 15. Magnussen (Haas), 16. Perez (Red Bull)

9ª fila: 17. Russell (Mercedes), 18. Zhou (Sauber)

10ª fila: 19. Ocon (Alpine), 20. Gasly (Alpine) A cura di Michele Mazzeo 07:30 Dove vedere il GP Ungheria di Formula 1 in TV e streaming La gara della Formula 1 di oggi è trasmessa in diretta da Sky. È possibile vedere il GP d'Ungheria sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', su NOW. La telecronaca è affidata a Carlo Vanzini mentre al commento tecnico ci saranno Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené. La gara F1 di oggi a Budapest inoltre si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con la differita che inizia alle ore 18:00 (pre-gara dalle 16:30), dallo stesso orario sarà possibile vedere la corsa del GP d'Ungheria gratuitamente anche in streaming su tv8.it. A cura di Michele Mazzeo 07:00 Formula 1, oggi il GP Ungheria: orari TV8 e Sky di diretta e differita Oggi sul circuito dell'Hungaroring è in programma la tredicesima gara del Mondiale di Formula 1 2024. La partenza del GP d'Ungheria è fissata alle ore 15:00 (ora italiana). Il tredicesimo round della nuova stagione F1 è trasmesso in diretta TV su Sky e in differita su TV8. La gara del GP d'Ungheria di Formula 1 inizia alle ore 15:00 di oggi. Questo l'orario italiano in cui i piloti scatteranno con le loro monoposto dalla griglia di partenza del tracciato di Budapest per affrontare i 70 giri della tredicesima corsa del Mondiale 2024. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle ore 13:30 sarà possibile seguire il pre-gara. La gara della Formula 1 di oggi è trasmessa in diretta da Sky. È possibile vedere il GP d'Ungheria sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). La gara F1 di oggi a Budapest inoltre si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con la differita che inizia alle ore 18:00. A cura di Michele Mazzeo

Formula 1 News Calendario Classifica segui