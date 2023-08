Youtuber fa prendere fuoco ad una Ferrari da 400mila euro per andare nei campi: non è un incidente Un popolare youtuber ha nuovamente distrutto una Ferrari da 400mila euro dopo una curiosa corsa nei campi. Non si è trattato però di un incidente.

Vedere qualcuno che fa di tutto per distruggere una preziosa Ferrari F8 Tributo è stato un colpo durissimo per gli appassionati di auto e in particolare della Rossa. Il video realizzato nello scorso inverno dallo Youtuber Cody Detwiler, meglio conosciuto come WhistlinDiesel, ha suscitato scalpore. Un copione che si è ripetuto recentemente in occasione del nuovo contenuto postato da colui che può vantare ben 6 milioni di abbonati sulla piattaforma. Ancora una volta a farne le spese è stato un bolide della scuderia di Maranello, in un modo però diverso.

Nell'ultima produzione di WhistlinDiesel, dal titolo "Il modo più veloce per perdere mezzo milione di dollari" si può vedere lo youtuber a bordo di un'altra Ferrari F8 del valore di 400mila dollari ovvero circa 370mila euro, sfrecciare in un campo di mais vuoto con erba secca. Cody si diverte a sfruttare al massimo la potenza e le potenzialità della vettura, seguito a distanza da un furgone con a bordo alcuni componenti del suo team. Scene suggestive nonostante la vettura sia stata studiata per ben altre superfici. Ad un certo punto però ecco che qualcosa va storto con le cose che prendono una piega inaspettata.

Uno dei membri del suo equipaggio ha iniziato ad urlare in direzione di Dewiler richiamando la sua attenzione. "Fuoco! Fuoco! Fuoco", queste le parole che hanno spinto il guidatore a fermarsi e scendere dalla Ferrari. Lo youtuber si è così accorto che il freno posteriore destro surriscaldato, era avvolto dalle fiamme così come tutta la ruota e l'erba secca che vi era rimasta attaccata. In pochi secondi sia WhistlinDiesel, che i suoi compagni di viaggio hanno cercato di rimediare, senza troppa convinzione in realtà, con i pochi mezzi a disposizione mentre le fiamme si espandevano. Per provare a spegnerle sono state utilizzate anche delle bevande.

I timidi tentativi di spegnimento si sono rivelati vani e in pochi secondi anzi, la situazione è degenerata con l'incendio che ha coinvolto anche il furgone vicino. Uno dei presenti ha chiamato i vigili del fuoco, anche se alla fine non c'è stato nulla da fare ed entrambi i veicoli hanno fatto una brutta fine, inceneriti. Sono rimasti solo pochi resti, ancora utilizzabili forse come pezzi di ricambio

Detwiler a caldo ha dichiarato: "Non mi interessano le macchine, va bene. Basta evitare che si diffonda sul campo. Ho appena perso mezzo milione di dollari. L'auto è persa. Non posso dire che sarebbe successo comunque. Va tutto bene, ragazzi. Un giorno ci riprenderemo da tutto questo. Sono più arrabbiato per l'auto a noleggio (il furgone, ndr)! Era da 40.000 dollari. In più c'erano almeno cinquemila dollari nel furgone. Abbiamo appena sprecato mezzo milione dollari. Non sanno ancora nemmeno che è una Ferrari. Ad esempio, sembra un dune buggy o qualcosa del genere".

Più di qualcuno tra i suoi followers ha ipotizzato, anche alla luce del precedente contenuto postato da WhistlinDiesel, che il tutto sia stato creato ad arte. Il sospetto rivedendo le immagini è più che fondato a giudicare anche dall'atteggiamento non troppo spaventato dei presenti. Lo youtuber ha provato a smentire: "Si è trattato di un vero e proprio incidente e inizialmente avevo intenzione di filmare tante altre cose con l'auto, ma questa è stata un'ottima lezione per fare cose ancora più folli prima che la tua auto prenda fuoco. Non è che un graffio! Torneremo Ferrari… Abbiamo fatto una ca..ata. No, non è stata una messa in scena. Chiunque sappia leggere il linguaggio del corpo umano può dire che tutto ciò era reale. Perché dovrei bruciare anche un furgone a noleggio con tutta la nostra roba dentro? Anche le mie scarpe, le cuffie, gli occhiali da sole, le foto sentimentali Polaroid, gli attrezzi, le ruote di scorta, gli pneumatici e l'attrezzatura del cameraman sono bruciati. Certo guadagno soldi distruggendo le cose, ma non mento. Non tutto è un complotto”.

E a Detwiler non è rimasto che mostrare i resti della Ferrari, ovvero la ceramica al carbonio e il nuovissimo scarico in titanio da 8.000 dollari forse recuperabili, e i loghi della stessa. Nel finale però ecco il passaggio davanti ad una concessionaria e ad un'altra Rossa. Non c'è due senza tre.