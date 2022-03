Volano gli stracci tra piloti: “IndyCar meglio della Formula 1”, “Parli tu che non hai mai vinto” Il ritorno in Formula 1 di Kevin Magnussen ha provato un fortissimo botta e risposta tra due piloti, lo svedese Marcus Ericsson e Jenson Button, campione 2009.

Il Mondiale di Formula 1 è alle porte e velocemente la Haas ha dovuto trovare un sostituto per Nikita Mazepin, il pilota russo che è stato escluso dal team americano e dal circus dopo l'inizio della Guerra tra la Russia e l'Ucraina. La scuderia che ha nella propria squadra Mick Schumacher ha dovuto in poco tempo scegliere un nuovo pilota, si erano fatti tanti nomi, ma a sorpresa Steiner ha scelto Kevin Magnussen, danese di 29 anni con tante esperienza che riesce a sorpresa a rientrare nel giro che conta. La firma di Magnussen però ha prodotto tante polemiche, che non hanno riguardato solo chi si diverte o divaga sui social ma ha coinvolto anche due piloti veri e propri, che hanno duellato a suon di tweet.

Magnussen nel 2021 è volato negli Stati Uniti e si è messo a correre nella IMSA, e ha disputato anche una gara in IndyCar, in sostituzione di un pilota infortunato. Lo scorso mese ha anche effettuato un test a Sebring dove non ha brillato, anzi si è classificato all'ultimo posto. Marcus Ericsson, che ha un passato in Formula 1 e che da qualche anno, forse ha qualche conto in sospeso con Magnussen o forse con chi, nel mondo della Formula 1, dice (da sempre) che la IndyCar ha un livello inferiore. E così lo svedese ha commentato un post e ha tirato una stilettata molto forte al nuovo pilota della Haas e a tutto il circus, scrivendo:

Un mese fa Magnussen ha effettuato i test IndyCar a Sebring ed è stato il più lento. Ora è il suo primo giorno in Formula 1 ed è il più veloce. Questo significa che è molto più duro il livello della IndyCar rispetto alla Formula 1. Questo chiude chiaramente la discussione una volta per tutte.

Quei tweet li ha visti Jenson Button, che ha corso per diciotto anni, ha disputato oltre 300 Gp e vinto il Mondiale nel 2009. L'inglese, che recentemente si è sposato, ha fatto un'entrata altrettanto dura. Con malcelata ironia ha detto: "Sono d'accordo, ma tutte le gare che hai vinto in Formula 1 devono averti aiutato a costruire la fiducia per essere competitivo in Indycar?". L'intervento è forte, perché Ericsson non solo non ha mai vinto una gara in Formula 1, ma si è classificato solo una volta tra i primi otto in 97 Gp, mentre in IndyCar ha ottenuto due successi in tre stagioni. Il botta e risposta è servito, Magnussen non si è voluto tirare dentro la polemica, lui, l'oggetto del contendere, è rimasto in silenzio.