Vettel torna in pista 2 anni dopo l'addio alla F1: la Porsche ha una pazza idea per lui Sebastian Vettel torna in pista due anni dopo l'addio alla Formula 1. Il pilota tedesco testerà la Porsche 963 Hypercar in vista della 24 Ore di Le Mans. Una gara che la casa di Stoccarda potrebbe anche di pensare di far correre direttamente al quattro volte campione del mondo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sebastian Vettel aveva dato il suo addio alla Formula 1 nel 2022. Il tedesco, quattro volte campione del mondo, tornerà però in pista 2 anni dopo grazie all'occasione offerta dalla Porsche. Dopo due stagioni in Aston Martin, a 36 anni si rimette al volante della Porsche 963 Hypercar inizialmente solo per un test. Seba infatti proverà l’auto che dovrà affrontare la 24 Ore di Le Mans (15-16 giugno) insieme ai piloti ufficiali: Matt Campbell, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki, Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor.

Non è chiaro se si limiterà solo a fare da collaudatore dell'auto o a sorpresa all'orizzonte c'è la pazza idea di fargliela proprio correre la 24 Ore di Le Mans. Ad Aragon in Spagna, la prossima settimana Sebastian proverà l’auto indicata al momento senza alcuna aspettativa di prendere parte ufficialmente come pilota alla corsa. Decisiva sarà infatti la partecipazione al test di 36 ore che la casa di Stoccarda ha organizzato per la prossima settimana proprio ad Aragon. Solo dopo si potrà sapere qualcosa in più sulla partecipazione di Vettel.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che a due anni dall'addio alla Formula 1 il tedesco potesse subito rimettersi in pista. Non un progetto reale, ma un'idea, che evidentemente man mano che va avanti gli sta piacendo sempre di più. Sugli account social della Porsche Motorsport un video presenta proprio Vettel intento a testare l'auto della 24 Ore di Le Mans. “Non vedo l’ora – ha detto il pilota tedesco – Ho già avuto la possibilità di prendere confidenza con la macchina in un test sulla pista di Weissach e ho sempre seguito altre categorie automobilistiche".

Oltre alla Formula 1 dunque, Vettel spiega come sia da sempre stato colpito da altre gare: "La mia curiosità per le gare Endurance mi ha incoraggiato a provarci – spiega ancora – Sono impaziente di affrontare questo lungo test ad Aragon ed entusiasta del tempo che passerò al volante. Sicuramente ci vorrà un po’ di tempo per adattarmi e abituarmi, ma nel team tutti sono molto aperti e mi aiutano. Sarà un’esperienza nuova, poi vedremo cosa accadrà in futuro. Al momento non ci sono ulteriori piani”.

