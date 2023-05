Verstappen sul podio dei giovani sportivi più pagati al mondo: il dominio in F1 gli vale una fortuna Grazie al dominio nel Mondiale di Formula 1 il pilota della Red Bull Max Verstappen è diventato uno dei tre giovani sportivi più pagati al mondo: negli ultimi dodici mesi ha guadagnato una fortuna. Solo due atleti under 25 hanno incassato più dell’olandese.

A cura di Michele Mazzeo

Un pilota di Formula 1 torna sul podio dei giovani sportivi più pagati al mondo a distanza di diversi anni. Il due volte campione del mondo e attuale leader del Mondiale 2023 Max Verstappen è infatti in terza posizione nella classifica degli atleti under 25 per soldi guadagnati negli ultimi 12 mesi (tra il 1° maggio 2022 e il 1° maggio 2023) stilata dalla prestigiosa rivista di economia Forbes.

Il pilota della Red Bull nell'ultimo anno, grazie al dominio imposto nel Circus nella passata stagione e nelle prime gare di quella attualmente in corso, tra stipendio, bonus e premi in denaro ha visto entrare nelle sue casse ben 60 milioni di dollari (55,5 milioni di euro) a cui si aggiungono 4 milioni di dollari (3,7 milioni di euro) provenienti da attività non strettamente legate allo sport.

Un totale di 64 milioni di dollari che lo proietta dunque tra i giovani sportivi più pagati del pianeta dato che, negli ultimi 12 mesi, soltanto il calciatore francese del PSG Kylian Mbappè (120 milioni di dollari) e il quarterback degli Arizona Cardinals Kyler Murray (70,5 milioni) hanno guadagnato di più rispetto al campione del mondo in carica della Formula 1 tra coloro che non hanno ancora compiuto 26 anni. Max Verstappen in questa speciale classifica precede il fenomeno del Manchester City, fresco finalista di Champions League, Erling Haaland (52 milioni) e la stella dell'NBA Luca Doncic (5° con "soli" 47,2 milioni guadagnati dal 1° maggio 2022 al 1° maggio 2023).

Nella classifica generale dei guadagni, quella che riguarda gli atleti più pagati al mondo che vede ancora in cima alla lista i "vecchi" Cristiano Ronaldo (136 milioni) e Lionel Messi (130 milioni), il 25enne di Hasselt è invece al 22° posto davanti comunque alle star NBA Klay Thompson, Damian Lillard, a quelle della NFL Patrick Mahomes e Aaron Rodgers, ai campioni di golf Jon Rahm e Patrick Reed, al pugile Anthony Joshua e a tanti altri atleti che da anni sono stelle assolute del panorama sportivo mondiale.

Nonostante ciò però Max Verstappen non è il pilota di Formula 1 che negli ultimi 12 mesi ha guadagnato di più. Appena davanti a lui nella classifica generale c'è il sette volte iridato Lewis Hamilton, con cui nel 2021 ha dato vita ad una accesissima rivalità. Il driver britannico della Mercedes dal 1° maggio 2022 al 1° maggio 2023 ha infatti incassato un totale di 65 milioni di dollari frutto di 55 milioni guadagnati con la sua attività da pilota e 10 milioni da attività extra pista.