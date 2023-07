Verstappen subito dominante nelle FP1, Ferrari lontane: i risultati delle libere del GP Silverstone Max Verstappen subito dominante a Silverstone: suo il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2023 in cui non hanno brillato le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

A cura di Michele Mazzeo

Comincia bene il weekend del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2023 per il leader del Mondiale Max Verstappen che chiude la prima sessione di prove libere sul circuito di Silverstone con il miglior crono di giornata rifilando quasi mezzo secondo al compagno di squadra Sergio Perez, secondo a 448 millesimi.

La grande sorpresa di queste FP1 è però Alexander Albon che con la sua Williams piazza la terza miglior prestazione cronometrica mettendosi alle spalle l'Aston Martin di Fernando Alonso e le Ferrari di Charles Leclerc (5°) e Carlos Sainz (7°) tra le quali si è piazzato Esteban Ocon con la sua Alpine.

Sessione di libere da prendere con le pinze però per la scuderia di Maranello dato che ci si è concentrati soprattutto su un lavoro di comparazione tra la SF-23 aggiornata (con un nuovo diffusore e un posteriore modificato) guidata dallo spagnolo e quella senza aggiornamenti con cui ha invece corso il monegasco in queste FP1. Stesso discorso per la Mercedes che ha scelto di non effettuare la simulazione di qualifica in questa prima sessione di prove libere non montando le soft né sulla monoposto di Hamilton né su quella di Russell.

Risultati e classifica dei tempi delle prove libere 1 del GP Gran Bretagna della F1 2023 a Silverstone