Verstappen scarta i regali di Natale a tema scelti dalla Red Bull: dall'ombrello al cuscino La Red Bull con un video divertente ha mostrato i regali che ha fatto Max Verstappen: un pensiero preciso per ogni Gran Premio del 2024.

A cura di Alessio Morra

A Natale si scartano regali e si dovrebbe essere tutti più buoni. La Red Bull ha pubblicato un video natalizio con protagonista Max Verstappen. L'olandese, che ha vinto un mese fa il quarto titolo Mondiale consecutiva, scarta doni ognuno dei regali ha un significato molto preciso. Un video divertente, nel quale però viene inviato anche un messaggio duro alla FIA.

L'ombrello è il regalo che vale il Mondiale numero 4

La Red Bull ha realizzato un video nel quale si vede il campione del mondo aprire i regali di Natale che hanno sul pacchetto il nome di un circuito, e fanno riferimento a qualcosa che riguarda Verstappen: può essere tanto una vittoria che una dichiarazione o un momento simbolico. C'è un ombrello tra i regali che ha l'etichetta ‘Brasile'. Significato chiaro, o meglio riferimento chiarissimo alla pioggia che lo ha portato a vincere una gara memorabile a Interlagos, dove è partito 17° e sul bagnato ha sbaragliato la concorrenza strappando ogni possibilità di titolo a Norris.

I dadi di Las Vegas e il piatto di Singapore

Poi c'è il regalo di ‘Singapore', dove ha ricevuto una multa e una sanzione da parte della FIA per una parolaccia, con successiva condanna ai lavori socialmente utili che ha scontato in Rwanda. Il regalo per quella gara è rappresentato da un piatto, nel quale dovrà mettere una moneta per ogni parolaccia. Mentre per l'Australia gli è stato regalato un estintore, perché a Melbourne i freni erano andati in fiamme.

Mentre per il GP di Miami un dissuasore. Un cuscino per Monte Carlo con stampato il messaggio radiofonico con cui si era lamentato della gara noiosa. Infine dei dadi d'oro per Las Vegas, dove ha vinto il quarto Mondiale consecutivo matematicamente. E poi il regalo più bello e cioè un giocattolo, perché durante i test di Abu Dhabi è stato annunciato che nel 2025 l'olandese diventerà padre per la prima volta.